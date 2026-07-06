Özel bireyler, yaz okullarında kaliteli vakit geçiriyor

Bugüne kadar hayata geçirdikleri çalışmalarla özel bireylerin her zaman yanında olan ve bu doğrultuda engelsiz yüreklerin en büyük destekçisi olan Çayırova Belediyesi, yaz aylarında da özel bireylere katkı sunuyor. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde

bir eğitim-öğretim dönemi boyunca, eğitim gören özel bireyler, yaz kurslarında

da renkli atölyelerle eğleniyor. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler

Merkezi’nde düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında; özel bireyler, aileleriyle

birlikte, atık kağıttan vazo yapımı, çim adam yapımı, mum yapımı, takı atölyesi, seramik&alçı yapımı ve spor aktiviteleri etkinliklerine katılım

sağlıyor.

HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYORLAR

Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler

Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle gerçekleştirilen atölyelerde hem eğlenen

hem de öğrenen özel bireylerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, onlara eşlik

eden özel bireylerin anneleri de evlatlarıyla birlikte keyifli bir vakit geçiriyor.

Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Her etkinlikte yeni

bir gülümseme, her gülümsemede kocaman bir mutluluk. Fatma Çelik Engelliler

Merkezi Yaz Okulu'muz tüm neşesiyle devam ediyor” denildi.