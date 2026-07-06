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Özel bireyler, yaz okullarında kaliteli vakit geçiriyor

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde özel bireylere yönelik devam eden yaz okulu kurslarına aileleriyle birlikte katılım sağlayan engelsiz yür

Özel bireyler, yaz okullarında kaliteli vakit geçiriyor

06 Temmuz 2026 Pazartesi 22:56

Bugüne kadar hayata geçirdikleri çalışmalarla özel bireylerin her zaman yanında olan ve bu doğrultuda engelsiz yüreklerin en büyük destekçisi olan Çayırova Belediyesi, yaz aylarında da özel bireylere katkı sunuyor. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde
bir eğitim-öğretim dönemi boyunca, eğitim gören özel bireyler, yaz kurslarında
da renkli atölyelerle eğleniyor. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler
Merkezi’nde düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında; özel bireyler, aileleriyle
birlikte, atık kağıttan vazo yapımı, çim adam yapımı, mum yapımı, takı atölyesi, seramik&alçı yapımı ve spor aktiviteleri etkinliklerine katılım
sağlıyor.

HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYORLAR
Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler
Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle gerçekleştirilen atölyelerde hem eğlenen
hem de öğrenen özel bireylerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, onlara eşlik
eden özel bireylerin anneleri de evlatlarıyla birlikte keyifli bir vakit geçiriyor.
Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Her etkinlikte yeni
bir gülümseme, her gülümsemede kocaman bir mutluluk. Fatma Çelik Engelliler
Merkezi Yaz Okulu'muz tüm neşesiyle devam ediyor” denildi.

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