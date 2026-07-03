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Beylikbağı Spor Kulübü'nden Öğrenciler İçin Servis Hizmeti

Beylikbağı Spor Kulübü, antrenmanlara uzak mesafelerden katılan sporcuların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla servis hizmetini hayata geçiriyor. "Güvenle Antrenmana, Güvenli Evine" sloganıyla başlatılan uygulama, velilerden gelecek talepler doğrultusunda planlanacak.

Beylikbağı Spor Kulübü'nden Öğrenciler İçin Servis Hizmeti

03 Temmuz 2026 Cuma 21:55

Kulüpten yapılan açıklamada, çocukların yalnızca sportif gelişimlerinin değil, antrenman öncesi ve sonrası güvenli ulaşımlarının da büyük önem taşıdığı vurgulandı. Yeni uygulama kapsamında öğrenciler, belirlenen güzergâhlarda deneyimli ve güvenilir şoförler eşliğinde antrenmanlara taşınacak.

Servis hizmeti ilk etapta Köşklüçeşme, Ulaştepe, Yavuz Selim, Cumhuriyet ve Mimarsinan mahallelerini kapsayacak. Talep yoğunluğuna göre güzergâhların genişletilebileceği belirtildi.
Kulüp yetkilileri, servis planlamasının velilerden gelecek başvurular doğrultusunda oluşturulacağını ifade ederek, hizmetten yararlanmak isteyen velilerin ad-soyad bilgileri ile öğrencinin bineceği durağı kulübe bildirmelerinin yeterli olacağını kaydetti.

Beylikbağı Spor Kulübü, yeni servis uygulamasıyla öğrencilerin antrenmanlara güvenli, düzenli ve zamanında ulaşmasını sağlamayı, aynı zamanda velilerin de ulaşım konusunda yaşadığı endişeleri en aza indirmeyi hedefliyor.

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