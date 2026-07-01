Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi mezunlarını uğurladı

Törende konuşan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, "Mesleğiniz ne olursa olsun, yapay zekayı öğrenin. Onu, rakibiniz olarak değil, en büyük çalışma arkadaşınız olarak görün. Yapay zekayı doğru kullanan insanlar, kullanamayanların önüne geçecektir" dedi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ve davetliler katıldı.

"Yapay zekayı doğru kullanan insanlar, kullanamayanların önüne geçecektir"

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, törende yaptığı konuşmada, eğitim hayatındaki 40. mezuniyet törenini yaşadığını belirterek, "Bugün, üniversitemizin 15. mezuniyeti olmasının yanında şahsımın da 40. mezuniyeti. Meslek hayatımda hesap ettim, 40. mezuniyet törenini yapıyorum. Yani, 40 yıldır Türk eğitimine hizmet vermeye çalışıyorum, bununla da onur duyuyorum. Bugün aldığınız diploma, hayatınızın en önemli başarısı değildir. Sadece, ilk büyük adımdır. Bundan sonra her yıl kendinize yeni bilgiler eklemek, yeni beceri kazanmak ve gerektiğinde kendinizi yeniden yetiştirmek zorunda kalacaksınız. Şunu özellikle belirtmek isterim: Mesleğiniz ne olursa olsun, yapay zekayı öğrenin. Onu, rakibiniz olarak değil, en büyük çalışma arkadaşınız olarak görün. Yapay zekayı doğru kullanan insanlar, kullanamayanların önüne geçecektir. Ama şunu da asla unutmayın sevgili gençler: Bilgi üretilebilir, rapor yazılabilir, analiz yapılabilir. Fakat vicdan üretilemez, vicdan üretilemez. Merhamet programlanamaz. Adaletin sorumluluğu makinelere bırakılamaz. İnsan her zaman karar veren bir varlık olmaya devam edecektir. Bu nedenle sizlerden beklentimiz, sadece başarılı insan olmak değil, iyi bir insan olmaktır" şeklinde konuştu.

"Ülkemizde ve dünyada tercih edilen yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmiştir"

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, üniversitenin güçlü teknolojik altyapısı, uygulama ve araştırma imkanlarıyla büyüyen bir bilim yuvası olduğunu belirterek, "Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi; güçlü teknolojik altyapısı, uygulama ve araştırma imkanları, nitelikli akademisyen kadrosuyla ülkemizde ve dünyada tercih edilen yükseköğretim kurumlarından biri haline gelmiştir. Bugün üniversitemiz, yurdumuzun dört bir yanından ve dünyanın 59 farklı ülkesinden gelen öğrencileriyle birlikte yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim gördüğü, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir bilim yuvasıdır" dedi.

"Üniversitemizi ’gelecek gelmiştir’ anlayışıyla yönetiyoruz"

Dünyanın hızlı bir değişimden geçtiğini söyleyen Elmas, "Yapay zeka artık geleceğin konusu değil, bugünün gerçeğidir. Biz son yıllarda üniversitemizi ’gelecek gelmiştir’ anlayışıyla yönetiyoruz. Bugün görüyoruz ki gelecek gerçekten gelmiştir ve artık hepimizi hızlı değişimin içine almıştır. Bu hızlı değişim, korkulacak bir süreç değildir. Doğru okunduğunda, doğru yönetildiğinde, doğru kullanıldığında büyük bir fırsattır. Yapay zeka da insanın yerini alan bir tehdit değil; insanın düşünme gücünü, üretkenliğini, öğrenme kapasitesini, hayal gücünü arttıran çok önemli bir imkandır. Sevgili gençler, bugün hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Önünüzdeki değişim, yeni teknolojilerin şekillendiği, büyük fırsatlarla dolu bir dünya var. Bu dünyada başarılı olmanın yolu, değişimden korkmak değil; değişimi anlamak, öğrenmek, kendine yeni yollar açmaktır. Sizler, bu döneme hazır olarak mezun oluyorsunuz. Hızlı değişim sizi endişelendirmesin. Her değişim, yeni bir kapıdır; her yenilik, yeni bir fırsattır; her zorluk, doğru bakıldığında yeni bir başarı hikayesidir. Mesleğinizi yaparken yalnızca iyi bir uzman olmayı değil, aynı zamanda iyi bir insan olmayı da önceleyiniz" diye konuştu.

"Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi stratejik bir adımdır"

Sağlık ve teknolojinin artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini söyleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise "Bizler, tıp ve teknolojinin artık birbirinden ayrı düşünülemeyeceği bir çağı yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı küresel salgın döneminde bunu çok net olarak gördük. Kendi sağlık altyapısına ve kendi yerli teknolojisine sahip olmayan ülkeler, ekonomik büyüklükleri ne olursa olsun çaresiz kalmışlardır. Hastaneleriniz, binalarınız olabilir; ama o hastanelerdeki cihazları, o cihazları yönetecek yapay zeka algoritmalarını, hastalara şifa olacak milli aşı ve ilaçları kendiniz üretmiyorsanız geleceğe asla güvenle bakamazsınız. İşte bu yüzden, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin bu çatı altında sizlere sunduğu eğitim, yalnızca bir diploma ve meslek edindirme çabası değil; aynı zamanda milli bir duruş, ülkemizin tam bağımsızlık ideali ve geleceği adına atılmış stratejik bir adımdır" ifadelerini kullandı.