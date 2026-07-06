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Sert taşları ilmek ilmek işleyen bir usta

Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan, hayatının büyük bölümünü berberlik, nakliyecilik ve şoförlükle geçiren Yadigar Birinci, 70 yaşından sonra eline aldığı çekiç ve murçla sert taşları birer sanat eserine dönüştürüyor. (HABER VE FOTOĞRAFLAR: UĞUR TATAR)

Sert taşları ilmek ilmek işleyen bir usta

06 Temmuz 2026 Pazartesi 20:29



Yalnızlığını taşa işleyen bir usta

1944 yılında Maçka’da doğan Yadigar Birinci, ilkokulu Köprüyanı Köyü’nde okudu. Gençlik yıllarında berberlik mesleğini icra etti. Ardından nakliyecilik ve dolmuş şoförlüğü yaparak hayat mücadelesini sürdürdü. Ancak onun hayatındaki en büyük dönüm noktası, eşinin vefatı oldu. Eşini kaybetmenin verdiği derin acıyı hafifletmek ve yalnızlığını unutmak amacıyla taş oymacılık işine başladı.



Hiçbir ustadan ders almadan, tamamen kendi azmiyle 70 yaşından sonra taş oymacılığına başlayan Yadigar Birinci, o günden beri Köprüyanı Mahallesi’ndeki Rüzgarlı Kıran mevkiinde bulunan atölyesinde üretimini sürdürüyor.



Sadece fiziksel bir güç işçiliği değil

Taş ocaklarından getirilen bloklar, Yadigar Birinci’nin ellerinde, günlerce süren titiz bir çalışmanın sonucunda sabrın ve emeğin en somut abidesi olarak yeniden hayat buluyor. Fatih Sultan Mehmet’ten Atatürk’e, Karagöz ve Hacivat’tan Osmanlı motiflerine kadar çok geniş bir yelpazede eserler üreten usta, taş işçiliğinin sadece bedenle değil gönülle yapılan bir sanat olduğunu da kanıtlıyor.



Yadigar Birinci’nin ürettiği nadide eserlerin bir kısmı, bugün Trabzon’un Maçka ilçesinde, belediyenin önündeki parkta sergileniyor. (UĞUR TATAR)
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