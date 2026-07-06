Sert taşları ilmek ilmek işleyen bir usta

Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan, hayatının büyük bölümünü berberlik, nakliyecilik ve şoförlükle geçiren Yadigar Birinci, 70 yaşından sonra eline aldığı çekiç ve murçla sert taşları birer sanat eserine dönüştürüyor. (HABER VE FOTOĞRAFLAR: UĞUR TATAR)