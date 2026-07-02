Kocaeli’de yaz neşesi meydana taşınıyor

İzmit Milli İrade Meydanı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinliklerde yerel müzisyen

konserleri ve açık hava sinema gösterileri düzenlenecek. Sıcak yaz günlerine serinlik katacak etkinliklerin ilki 4 Temmuz Cumartesi akşamı “Neşeli Günler” filminin gösterimi ile başlayacak.

11 KONSER VE SİNEMA GÖSTERİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında birbirinden renkli kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Milli İrade Meydanı’nın ev sahipliğinde yaz boyunca sürecek etkinliklerde, yerel sanatçı konserleri ve sinema gösterileri düzenlenecek. 12 Eylül Pazartesi gününe kadar sürecek organizasyon kapsamında 11 konser, 11 de sinema gösterisi yapılacak. Cuma günleri yerel müzisyenler konserine, cumartesi günleri ise sinema gösterimlerine ayrılacak.

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ İLE BAŞLIYOR

Büyükşehir’in düzenlediği “Yaz Neşesi Etkinlikleri” 4 Temmuz Cumartesi akşamı “Neşeli Günler” adlı filmin gösterimi ile başlayacak. Bir yeşilçam klasiği olan ve seyirci tarafından her seferinde aynı keyifle izlenen film saat 21.00’de gösterime girecek. Turşu suyunun sirkeli mi yoksa limonlu mu olacağı konusunda alevlenen komedi tarzındaki filme tüm Kocaeliler davetli.

SEYİRCİLERE GÜLÜMSETECEK İKRAM: TURŞU SUYU

Büyükşehir Belediyesi, sevilen filme gönderme olarak misafirlerine gülümseten bir ikramda bulunacak. Film ile özdeşleşen turşu suyu ile her filmin olmazsa olmazı patlamış mısır vatandaşlara ikram edilecek.

FİLMİN KONUSU

Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan ve sürekli didişen bir çifttir. Bir gün turşu suyunun limonla mı yoksa sirkeyle mi yapılacağı konusunda alevlenen inatlaşma, büyük bir kavgaya

ve boşanmalarına sebep olur. Altı çocuklarını aralarında paylaşarak evi ayırırlar ve yıllarca birbirlerinin yüzlerine bakmazlar. Yıllar sonra kader, birbirinden habersiz büyüyen çocukları bir araya getirir ve anne babayı barıştırmak için komik bir maceraya atılırlar.

YAZ NEŞESİ GEÇEN YAZA RENK KATMIŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yılın temmuz ve eylül aylarında da vatandaşların yaz akşamlarına neşe katan etkinlikler düzenledi. “Açık Havada Sinema Keyfi” ve “Yerel Sanatçı Konserleri” cuma ve cumartesi

akşamları yoğun katılımla gerçekleştirilmiş, ortaya çıkan görüntüler Milli İrade Meydanı’nda büyük bir ailenin hep birlikte film keyfine ya da yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerin eşliğinde çekilen halaylara sahne olmuştu.