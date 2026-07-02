Başkan Büyükgöz, İstasyonMahallesi'nde Devam Eden Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İstasyon Mahallesi genelinde devam eden asfalt serim ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

İlçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren Gebze

Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda yol yenileme ve asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Başkan Büyükgöz’ün saha incelemeleri kapsamında ziyaret ettiği İstasyon Mahallesi’nde,

vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması amacıyla

yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 1401, 1402, 1403, 1403/1, 1403/2, 1404 ve 1405/1 sokaklarda asfalt serim çalışmaları devam ederken, altyapının güçlendirilmesine yönelik uygulamalar da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Binlerce Tonluk Çalışma Sürüyor

İstasyon Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 1.186,752 ton asfalt serimi planlanırken, yol altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 1.236,2 ton plent miks temel (PMT) serim çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdürürken, bölgedeki ulaşım

ağının daha modern ve dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Büyükgöz Ekiplerden Bilgi Aldı

Sahada

incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, teknik ekiplerden

çalışmaların ilerleyişi, uygulama süreçleri ve planlanan etaplar hakkında

detaylı bilgi aldı. Mahallelerde sürdürülen üstyapı yatırımlarının vatandaşların

günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığını belirten Başkan Büyükgöz, ilçe

genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların program dahilinde

sürdürüleceğini ifade etti.

Üstyapı Yatırımları İlçe Genelinde Devam Ediyor

Gebze Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını belirlenen yatırım programı kapsamında sürdürmeye devam ediyor.

Mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan çalışmaların tamamlanmasıyla

birlikte, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü ulaşım İmkanlarına kavuşması hedefleniyor.