Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü’ne KASKF’den başarı plaketi

Yalnızca sanayide değil, sosyal sorumluluk alanında da değer üreten Çolakoğlu Metalurji, gençliğe ve amatör spora yaptığı sürdürülebilir yatırımlarla öne çıktı.

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü (ÇMSK), amatör sporun gelişimine ve bölge gençliğine sağladığı katkılar nedeniyle Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) tarafından Başarı Plaketine layık görüldü.

ÇMSK’ye protokol huzurunda anlamlı ödül

2025-2026 sezonunda başarı gösteren kulüp ve sporcular için Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Futbol Kulüpleri Kupa Töreni ve Diğer Branşlar Ödül Töreni’nde, Kocaeli protokolünün katılımıyla ÇMSK’ye amatör spora sunduğu katkılar dolayısıyla Başarı Plaketi takdim edildi.

"En Büyük yatırımımız gençlerimiz"

ÇMSK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Dilek, sporun yalnızca başarı değil, aynı zamanda karakter ve gelecek inşa ettiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Eskrimden yüzmeye, futboldan atletizme kadar birçok branşta çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sporun; disiplin kazandıran, özgüven geliştiren ve geleceğe yön veren en güçlü araçlardan biri olduğuna inanıyoruz. Gençlerimize yapılan her yatırımın ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğu anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Bu ödül daha büyük bir sorumluluk yüklüyor"

Başkan Dilek, ödülün kendileri için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek şöyle konuştu: "KASKF tarafından bu anlamlı ödüle layık görülmek bizler için büyük bir onurdur. Bu başarı; sporcularımızın, antrenörlerimizin, ailelerimizin ve kulübümüze emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızın ortak eseridir. Gençlerimizi sporla buluşturmaya, amatör sporu desteklemeye ve sporun birleştirici gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz."