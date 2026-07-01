Akıllı bilekliklerle sahadaki personele güvenlik kalkanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahada tek başına görev yapan personelin güvenliğini artırmak amacıyla IoT tabanlı akıllı bilekliklerin kullanılacağı "e-yaren" sistemini devreye aldı. Acil durumlarda anlık uyarı ve konum paylaşımı sağlayan proje, çalışan güvenliğini güçlendirirken kaynakların daha verimli kullanılmasına da katkı...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sahada tek başına görev yapan personelin güvenliğini artırmak amacıyla IoT tabanlı akıllı bilekliklerin kullanılacağı "e-yaren" sistemini devreye aldı. Acil durumlarda anlık uyarı ve konum paylaşımı sağlayan proje, çalışan güvenliğini güçlendirirken kaynakların daha verimli kullanılmasına da katkı sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "e-yaren" projesini hayata geçiriyor. IoT Destekli "Yalnız Çalışan Akıllı Güvenlik Sistemi" projesi olan "e-yaren"; kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, hareket durumu ve konum bilgisi gibi kritik verileri anlık olarak takip ediyor. Düşme, uzun süre hareketsiz kalma veya ani sağlık değişiklikleri gibi riskli durumlarda otomatik uyarılar oluşturarak ilgili merkez birimlere bildirim gönderiyor. Böylece sahada yalnız çalışan personel için proaktif güvenlik mekanizması oluşturuluyor. Tüm biyometrik ve konum verileri, yürürlükteki KVKK mevzuatına uygun şekilde yüksek güvenlikli şifreleme yöntemleriyle korunuyor.

Acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı

Akıllı bilekliklerde bulunan SOS butonu sayesinde personel, acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı oluşturabiliyor. Oluşturulan çağrı, kullanıcının anlık konum bilgisiyle birlikte ilgili birimlere iletilerek hızlı müdahale imkanı sağlıyor. Süreçlerin tamamı dijital harita ve merkezi yönetim paneli üzerinden anlık izlenebiliyor. Toplanan telemetri verileri ise belediyenin bütünleşik yönetim vizyonu kapsamında kurulacak kent yönetim merkezi ve şehrin dijital ikiz altyapısına veri sağlayacak şekilde tasarlandı. Bu yapı, gelecekte yapay zekâ destekli karar destek mekanizmalarının geliştirilmesine de katkı sunacak.

Kaynak yönetiminde verimlilik ve tasarruf

Yeni sistem, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını teknoloji odaklı yaklaşımla güçlendirirken kurumsal kaynak yönetimine de önemli katkılar sağlıyor. Sahada yalnız görev yapan personelin güvenliğinin teknolojik çözümlerle desteklenmesi sayesinde ikinci personel görevlendirme ihtiyacı azalıyor. Böylece personel kaynaklarının daha verimli kullanılması ve operasyonel maliyetlerde sürdürülebilir tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Dijital dönüşümün stratejik adımı

Yalnız Çalışan Projesi, yalnızca takip sistemi olmanın ötesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik adım olarak öne çıkıyor. Proje sayesinde sahada görev yapan personelin sağlık ve güvenliği artırılırken risklere karşı erken müdahale imkanı sağlanıyor. Proje ayrıca veri odaklı yönetim kültürünün güçlenmesine katkı sunarken akıllı şehir uygulamalarına da güçlü altyapı oluşturuyor. Bu yönleriyle proje, belediyenin farklı hizmet alanlarında da uygulanabilecek, ölçeklenebilir ve yenilikçi akıllı şehir çözümü niteliği taşıyor.