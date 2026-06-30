İkinci el piyasasına beklenen yaz hareketliliği gelmedi

İkinci el otomotiv piyasasındaki durgunluk 6’ncı ayına girerken, TOBB Otomotiv Meclisi Üyesi Fahrettin Batı hem alıcıları hem de esnafı uyardı. Yüksek faizler nedeniyle piyasanın daraldığını belirten Batı, esnafın riskli yatırımlardan kaçınarak mevcut sermayesini koruması gerektiğini vurguladı. Batı, "Kar etme hayali gütmeyin. Farklı fanteziler peşine girmeyelim. Elimizdekini muhafaza edeceğiz, bu süreç o süreç" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Meclisi Üyesi Fahrettin Batı, piyasadaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, ikinci el araç satışlarında yaklaşık 6 aydır süren durağanlığın devam ettiğini bildirdi. Batı, "Bunun bazı nedenleri var. Daha önce ’altın yükseliyor, dolar yükseliyor’ diye insanlar almıyordu. Şimdi de altın ve doların düşüşünden kaynaklı olarak ticaretimizde bir gerileme ve durağanlaşma var, bu bir gerçek. Ama dünyada ya da Türkiye’deki ekonomik sıkıntıların bu sektöre de yansımaması mümkün değil. Türkiye’de hizmet ve sağlık sektörünün dışındaki bütün alanlarda şu anda bir daralma var, bunda biz de nasibimizi alıyoruz. Vatandaş altını yüksekten aldı. Şimdi ne o altını bozdurabiliyor, ne arabasını alabiliyor, ne evine eşya alabiliyor, evini boyatamıyor bile. Bir vatandaş geldi, dişini bile yaptıramadığını söyledi. Dolayısıyla televizyon ve kamera karşısına geçenler, etkili ya da yetkili insanlar, eğer bir bilgi, bir haber verecekse vatandaşları zora sokacak, yarınlarda haklarında iyi şeylerin konuşulmayacağı şeyleri söylememek gerekir. Şu anda ikinci el sektöründe bir durağanlık var, evet doğru. Zaten bunun da bazı sebepleri var. İnsanlar yaz ayına girmeden önce araçlarını alacak olanlar da aldı, bayram vesilesiyle araçlarını alacak olanlar da aldı ama bu kadar durağanlık beklemiyorduk" diye konuştu.

"Bankaya kimse uğrayamıyor, faizler çok yüksek"

Araç almak isteyen vatandaşların yüksek kredi faizleri nedeniyle bankalar yerine alternatif finansman yöntemlerine yöneldiğine dikkati çeken Batı, şu ifadeleri kullandı:

"Bankalara kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle kimse uğrayamıyor. Müşterilerimiz daha çok tasarruf finansman şirketleri üzerinden bize geliyor. Maksimum 1 milyon liraya kadar olan araçlarla ilgileniyorlar. Sektörümüz şu anda biraz durağanlığa girdi, sıfır araç piyasasında da durum aynıdır. Daha önce uçuk uçuk sıfır arabalar satılıyordu, şu an hiç öyle bir şey yok."

Sıfır araçlardaki yanıltıcı indirim kampanyalarına tepki

Sıfır araç tarafında yapılan kampanyaları da eleştiren Batı, bazı firmaların fiyatları önce şişirip ardından indirim yapmış gibi gösterdiğini ifade ederek, "Her bir firma kampanya yapıyor. Açıkladığı fiyatın üzerinden şişirilmiş, giydirilmiş ve vatandaşın gözünü boyamak için tabiri caizse yüksek açıklanmış sıfır fiyatının üzerinden yüzde 15, yüzde 20 indirim yaptığını söylüyor. Devletin bunlara da mutlaka engel olması lazım. Açıkladığı fiyatın üzerinde yüzde 20 indirim olan hiçbir şey olabilir mi? Domateste bile bu yok. Firma 3,5 milyon lira arabaya fiyat açıklamış, 2 milyon 700 bin liraya, 2 milyon 750 bin liraya satıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir gerçek. Demek ki vatandaşa gerçek fiyatı ilk satışında açıklamıyorsun, sonra da ’ben bu kadar fiyat indirdim’ diyorsun" dedi.

Araç alıcılarına ekspertiz, esnafa muhafaza uyarısı

İkinci el araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Fahrettin Batı, araçların mutlaka ekspertiz testine sokulması ve "5664" üzerinden Tramer sorgulaması yapılması gerektiğini vurguladı. Ekspertiz ücretlerinden kaçınılmamasının ileride doğabilecek büyük mağduriyetleri önleyeceğini hatırlatan Batı, Ticaret Bakanlığı tarafından ekspertiz fiyatlarına yönelik yeni bir düzenleme getirileceğinin de bilgisini verdi.

Sektörde faaliyet gösteren esnafa da tavsiyelerde bulunan Batı, şunları kaydetti:

"Elimizdekini muhafaza etme dönemine girdik. ’Ticaret yapayım, uçuk para kazanayım’ gibi şeyler hayal etmeyin. Yeni yeni ikinci, üçüncü, beşinci iş yerleri asla açmayın. Sadece durağana geçin veya bir miktar küçülebiliyorsanız küçülün ve elinizdekini muhafaza edin. Kar etme hayali gütmeyin. Farklı fanteziler peşine girmeyelim. Elimizdekini muhafaza edeceğiz, bu süreç o süreç. ’Bir ay sonra öderim’ gibi ticaretlere sakın girmeyin. Bütün arkadaşlarıma da diyorum, elinizdekini muhafaza edin."