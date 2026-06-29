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Başkan Büyükgöz, 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın Startını Verdi

Başkan Büyükgöz, 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın Startını Verdi Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, 27-28 Haziran tarihlerinde Beylikdağı'nın eşsiz doğal parkurlarında nefes kesen anlara sahne oldu.

Başkan Büyükgöz, 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın Startını Verdi

29 Haziran 2026 Pazartesi 17:16

*Beylikdağı'nda Heyecan *

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan ve uluslararası bir
nitelik taşıyan organizasyonda sporcular; elit, genç ve master
kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Beylikdağı'nın zorlu eğimleri ve
teknik virajları, yarışmacıların sınırlarını zorlamasına neden olurken;
izleyenlere de unutulmaz bir spor şöleni yaşattı. Dereceye girebilmek için
tüm enerjilerini ortaya koyan sporcular, parkurda gösterdikleri
performansla göz doldurdu.

Yarış öncesinde sporcularla bir araya gelerek hepsine başarılar dileyen
Başkan Zinnur Büyükgöz, Gebze'nin spor alanındaki vizyonuna dikkat çekti.
Başkan Büyükgöz, Gebze'nin spor kenti kimliğini güçlendirmek için
çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, uluslararası organizasyonlara
ev sahipliği yapmanın hem şehrin tanıtımı hem de sporun gelişimi açısından
büyük önem taşıdığını vurguladı.

Doğal güzellikleri ve teknik açıdan zorlayıcı parkur yapısıyla dağ
bisikleti tutkunlarının gözdesi haline gelen Beylikdağı, iki gün boyunca
adrenalin dolu anlara tanıklık etti. Sporcuların sergilediği üstün
performans, izleyicilerden tam not aldı.

*Ödüller Sahiplerini Buldu*

Heyecan dolu mücadelelerin ardından dereceye giren sporcular için ödül
töreni düzenlendi. Elit, genç ve master kategorilerinde kürsüye çıkmaya hak
kazanan şampiyonlara ödüllerini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz
bizzat takdim etti. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Büyükgöz,
gösterdikleri performans ve azim dolayısıyla tüm katılımcıları kutladı.
Ödül töreninde sporcular da kendilerine bu organizasyonu yaşattığı için
Gebze Belediyesi'ne ve Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.

4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, Gebze'nin uluslararası spor
organizasyonları haritasındaki yerini daha da güçlendiren önemli bir
etkinlik olarak başarıyla tamamlandı.

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