Başkan Büyükgöz, 4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası'nın Startını Verdi

*Beylikdağı'nda Heyecan *

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan ve uluslararası bir

nitelik taşıyan organizasyonda sporcular; elit, genç ve master

kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Beylikdağı'nın zorlu eğimleri ve

teknik virajları, yarışmacıların sınırlarını zorlamasına neden olurken;

izleyenlere de unutulmaz bir spor şöleni yaşattı. Dereceye girebilmek için

tüm enerjilerini ortaya koyan sporcular, parkurda gösterdikleri

performansla göz doldurdu.

Yarış öncesinde sporcularla bir araya gelerek hepsine başarılar dileyen

Başkan Zinnur Büyükgöz, Gebze'nin spor alanındaki vizyonuna dikkat çekti.

Başkan Büyükgöz, Gebze'nin spor kenti kimliğini güçlendirmek için

çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, uluslararası organizasyonlara

ev sahipliği yapmanın hem şehrin tanıtımı hem de sporun gelişimi açısından

büyük önem taşıdığını vurguladı.

Doğal güzellikleri ve teknik açıdan zorlayıcı parkur yapısıyla dağ

bisikleti tutkunlarının gözdesi haline gelen Beylikdağı, iki gün boyunca

adrenalin dolu anlara tanıklık etti. Sporcuların sergilediği üstün

performans, izleyicilerden tam not aldı.

*Ödüller Sahiplerini Buldu*

Heyecan dolu mücadelelerin ardından dereceye giren sporcular için ödül

töreni düzenlendi. Elit, genç ve master kategorilerinde kürsüye çıkmaya hak

kazanan şampiyonlara ödüllerini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz

bizzat takdim etti. Sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Büyükgöz,

gösterdikleri performans ve azim dolayısıyla tüm katılımcıları kutladı.

Ödül töreninde sporcular da kendilerine bu organizasyonu yaşattığı için

Gebze Belediyesi'ne ve Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.

4. Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, Gebze'nin uluslararası spor

organizasyonları haritasındaki yerini daha da güçlendiren önemli bir

etkinlik olarak başarıyla tamamlandı.