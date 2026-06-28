Resul Dindar Gölcük’ü Salladı

Gölcük’te 16. Yaza Merhaba Şenliğinde sahne alan ünlü Karadenizli sanatçı Resul Dindar, sevilen şarkıları ile alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "16. Yaza Merhaba Şenliği" kapsamında sahne alan Karadeniz müziğinin güçlü sesi Resul Dindar, Kavaklı Sahili’ni dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir akşam yaşattı. En sevilen şarkılarını Gölcüklülerle birlikte seslendiren ünlü sanatçı, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Gölcüklüler’den Konsere Yoğun İlgi

Gölcük Kavaklı Sahili’nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Alanı tamamen dolduran binlerce müziksever, Resul Dindar'ın Karadeniz ritimleriyle coştu. Ünlü sanatçı, konserin bir bölümünde şarkılarını seslendirdiği sanatçı dostlarını kendi cep telefonundan arayarak, konser alanındaki binlerce kişiyle canlı düet yaptırdı. Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarının arasında seslendiren Dindar, Gölcüklülerden büyük sevgi gördü.

Şampiyon Gölcükspor’un Forması Hediye Edildi

Konserin başlangıcında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile birlikte sahneye çıkan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, alanı dolduran vatandaşları selamladı. Başkan Sezer, Karadeniz müziğinin sevilen ismine, TFF 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Gölcükspor'un formasını hediye etti.

"Gölcük’ün Enerjisine Hayran Kaldım"

Gölcük halkının enerjisine hayran kaldığını belirten Resul Dindar, şarkılarına tek bir ağızdan eşlik eden binlerce müziksevere teşekkür etti. Yaklaşık iki saat süren ve coşkunun doruğa ulaştığı konserin sonunda Dindar, bu muhteşem organizasyonda emeği geçen tüm yetkililere ve kendisini yalnız bırakmayan Gölcük halkına şükranlarını sundu.