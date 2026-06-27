İzmit'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı Sahip olduğu ekonomik, tarihi ve kültürel değerleriyle ülkemizin göz bebeği olan İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

27 Haziran 2026 Cumartesi 13:06

28 Haziran 1921 tarihi, hürriyetinden asla vazgeçmeyen aziz milletimizin ordusuyla tek yürek olarak yazdığı şanlı bir kahramanlık destanıdır. Düşman işgaline karşı birlik ve beraberliğini vatan sevgisiyle pekiştiren İzmit halkı, canı pahasına bu toprakları savunmuş ve bağımsızlık meşalesini sonsuza dek taşınmak üzere bizlere emanet etmiştir. Milli Mücadele yıllarında bu topraklarda eşsiz bir direniş gösteren Kara Fatma, İpsiz Recep, Yahya Kaptan, Ahmet Fuat ve daha nice isimsiz kahraman, vatan sevgisinin ne denli büyük bir güç olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. Bugün bizlere düşen en büyük görev; şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal vatanı ve cumhuriyetimizi aynı şuurla korumak, İzmit’imizi ve ülkemizi her alanda daha müreffeh yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaktır. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor; İzmit’in Kurtuluş Yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.