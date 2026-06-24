banner1338
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Geleceğin Kadın Girişimcileri Programı Ödül Töreni Gebze’de Gerçekleşecek

Gebze Ticaret Odası, Gebze Teknik Üniversitesi ve GTÜ Teknopark iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Kadın Girişimcileri Programı Projesi kapsamında düzenlenecek ödül töreniyle, yenilikçi fikirleri ve girişimcilik vizyonlarıyla öne çıkan kadın girişimciler bir araya gelecek.

Geleceğin Kadın Girişimcileri Programı Ödül Töreni Gebze'de Gerçekleşecek

24 Haziran 2026 Çarşamba 18:10

 Yazılım ve yapay zekâ, biyoteknoloji, enerji, akıllı şehirler ve sürdürülebilir teknolojiler alanlarında geliştirilen projelerin değerlendirildiği programın ödül töreni, 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 10.00’da Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Kadınların teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan program, genç girişimcilerin fikirlerini geliştirmelerine, iş dünyasıyla buluşmalarına ve projelerini hayata geçirmelerine katkı sunuyor.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesinde kadınların üstlendiği rolün büyük önem taşıdığını belirterek, geleceğin başarılı girişimcilerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Program sonunda dereceye giren projeler ödüllendirilirken, katılımcılar girişimcilik ve teknoloji dünyasının temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı bulacak.

Tüm üyelerimizi ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını ödül törenimize davet ediyoruz.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Alışveriş Festivali başladı İzmit Alışveriş Festivali başladı
Hayat Kimya Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Listesinde Hayat Kimya Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Listesinde
OYAK Çimento, yeşil dönüşümle sektöre yön veriyor OYAK Çimento, yeşil dönüşümle sektöre yön...
KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan Kocaeli Sanayi Kapasite Anketi ve Endeksi Değerlendirmesi KSO Başkanı Zeytinoğlu’ndan Kocaeli Sanayi Kapasite...
EN BÜYÜK 500'ÜN 67'Sİ GEBZE'Lİ EN BÜYÜK 500'ÜN 67'Sİ GEBZE'Lİ
Shandong Firmaları Türk İş Dünyasıyla Buluştu Shandong Firmaları Türk İş Dünyasıyla Buluştu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İzmit Alışveriş Festivali başladı
Kocaeli’de büyük heyecanla beklenen İzmit Alışveriş Festivali, Cumhuriyet Bulvarı’nda düzenlenen kortej...

Haberi Oku