Geleceğin Kadın Girişimcileri Programı Ödül Töreni Gebze’de Gerçekleşecek

Gebze Ticaret Odası, Gebze Teknik Üniversitesi ve GTÜ Teknopark iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Kadın Girişimcileri Programı Projesi kapsamında düzenlenecek ödül töreniyle, yenilikçi fikirleri ve girişimcilik vizyonlarıyla öne çıkan kadın girişimciler bir araya gelecek.