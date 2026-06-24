Geleceğin Kadın Girişimcileri Programı Ödül Töreni Gebze’de Gerçekleşecek

Yazılım ve yapay zekâ, biyoteknoloji, enerji, akıllı şehirler ve sürdürülebilir teknolojiler alanlarında geliştirilen projelerin değerlendirildiği programın ödül töreni, 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 10.00’da Gebze Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Kadınların teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan program, genç girişimcilerin fikirlerini geliştirmelerine, iş dünyasıyla buluşmalarına ve projelerini hayata geçirmelerine katkı sunuyor.
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, girişimcilik ekosisteminin güçlenmesinde kadınların üstlendiği rolün büyük önem taşıdığını belirterek, geleceğin başarılı girişimcilerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.
Program sonunda dereceye giren projeler ödüllendirilirken, katılımcılar girişimcilik ve teknoloji dünyasının temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı bulacak.
Tüm üyelerimizi ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını ödül törenimize davet ediyoruz.