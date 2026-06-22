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Geleneksel Gebze Aile Şenliği Millet Bahçesi’nde Coşkuyla Gerçekleştirildi

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Gebze Aile Şenliği, Gebze Millet Bahçesi’nde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Geleneksel Gebze Aile Şenliği Millet Bahçesi'nde Coşkuyla Gerçekleştirildi

22 Haziran 2026 Pazartesi 20:43

 Gün boyu süren etkinliklerde çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaş birbirinden renkli programlarla keyifli vakit geçirdi.

Aile bağlarını güçlendirmek ve vatandaşları sosyal etkinliklerde bir araya getirmek amacıyla düzenlenen şenlikte sahne gösterileri, çocuk oyun alanları, yarışmalar ve atölye etkinlikleri büyük ilgi gördü. Aileler ve çocuklar gün boyunca çeşitli aktivitelerle eğlenirken, Millet Bahçesi adeta festival alanına dönüştü.

 

Başkan Büyükgöz Vatandaşlarla Buluştu

 

Şenliğe katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla bir araya gelerek etkinlik alanını gezdi. Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Aile toplumun temel taşıdır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, çocuklarımızın neşesine ortak olduğumuz bu tür organizasyonları artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Gebze’mizde her yaştan hemşehrimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

Fadıl Aydın’dan Unutulmaz Konser

 

Şenliğin finalinde sahne alan sanatçı Fadıl Aydın, sevilen eserlerini Gebzeliler için seslendirdi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserde şarkılara hep bir ağızdan eşlik edilirken, Millet Bahçesi’nde coşku dolu anlar yaşandı.

 

Program sonunda Başkan Büyükgöz tarafından sanatçı Fadıl Aydın’a günün anısına Gebzespor forması hediye edildi. Hediye takdimi sonrasında hatıra fotoğrafı çekilirken, vatandaşlar da sanatçıyla bol bol fotoğraf çektirme fırsatı buldu.

 

Yoğun katılımın olduğu Geleneksel Gebze Aile Şenliği, gün boyu süren etkinliklerin ardından renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

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