Karneval Çocuk Şenliği on binleri buluşturdu

Kocaeli'de düzenlenen Karneval Çocuk Şenliği kapsamında ücretsiz hizmet veren akvaryum ve lunapark, on binlerce vatandaşı İzmit Millet Bahçesi'nde buluşturdu. Kentin farklı ilçelerinden gelen aileler ve çocuklar, iki gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

Şenlik kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu ve Millet Bahçesi içerisindeki lunapark, iki gün boyunca ücretsiz olarak kapılarını açtı.

Hafta sonunun en çok ilgi gören noktalarından biri olan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nda ziyaretçiler, tünel akvaryumdan tematik yaşam alanlarına kadar birçok bölümü dolaşarak farklı kıtalardan gelen deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı buldu. Akvaryum ve lunapark girişlerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Çocuklar için atölyeler ve spor parkurları kuruldu







Karneval Çocuk Şenliği için hazırlanan özel etkinlik alanları da gün boyunca çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaz tatiline girmeye hazırlanan çocuklar, kurulan atölyelerde boyama etkinliklerine katılırken, sahne gösterileri ve spor parkurlarında enerjilerini attı. Yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve sosyal yaşam noktalarının tam kapasiteyle kullanıldığı İzmit Millet Bahçesi'nde, etkinlikler renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuar Park) düzenlenen etkinlikler, yaz mevsiminin ilk büyük buluşmasına sahne oldu. Sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar süren hareketlilikte, kentin dört bir yanından gelen vatandaşlar etkinlik alanını doldurdu.