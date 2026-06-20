GTO TARİHİNİN EN KAPSAMLI PROJESİ GELİYOR

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, oda tarihinin en kapsamlı yatırımını hayata geçirmek için yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldığı müjdesini verdi.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş proje ile ilgili yaptığı açıklamada;

“Gebze’nin ve GTO’nun ekonomik büyüklüğüne, üretim gücüne, ticari potansiyeline ve üye niteliğine yakışan bir eseri ve kentin sembol yapısı olacak projeyi hayata geçirmek için çalışmalarda büyük mesafeler katettik. Gebze’mize ve Odamı’za yakışacak, aynı zamanda sosyal kompleks özelliği taşıyacak yeni hizmet binamız için önemli istişarelerde bulunduk. Özellikle yer tahsisi konusunda verdikleri destek, projeye gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz’e teşekkür ediyorum.” dedi.

GEBZE’MİZE VE ODAMIZA YAKIŞIR VİZYON PROJE

Başkan Aslantaş, yeni hizmet binasının yalnızca bir hizmet binası, yalnızca bir hizmet merkezi değil; aynı zamanda iş dünyasının buluşma noktası, girişimciliğin destekleneceği Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), AR-GE Akademi ve sosyal tesisleri ile Gebze’ye yakışacak ve değer katacak prestijli bir proje olduğunu da belirtti.

Başkan Aslantaş ”Mevcut binamızın günümüz koşullarında ideal bir oda hizmet alanı, artan üye sayısı ve niteliği, faaliyet yoğunluğu ve bina yorgunluğu da göz önüne alındığında ihtiyaçları karşılayamama ve cevap verememe durumuna geldi.

Yeni dönemde yeni hizmet binamızla hem üyelerimize ve iş dünyamıza sunduğumuz hizmet kalitesini artıracağız hem de odamızın Yeşil Oda yapısıyla gelecek vizyonunu ortaya koyacağız.” İfadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Gebze Ticaret Odası, üyelerine daha modern ve kapsamlı hizmet sunma imkânına kavuşurken; eğitimden girişimciliğe, ticari iş birliklerinden sosyal yaşama kadar birçok alanda bölgenin gelişimine katkı sağlayacak yeni bir merkez kimliği kazanacak.

Başkan Büyükakın ve Başkan Büyükgöz’e teşekkür.