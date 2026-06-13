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Ormanya’da yavru leylek Atlas’a sürpriz kutlama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaban hayatını koruma çalışmaları kapsamında Ormanya’da yaşatılan Osmanlı geleneği “Düşkün Leylekler Evi”, bu yıl unutulmaz bir mutluluğa ev sahipliği yaptı. Düşkün Leylekler Evi’ne hazırlanan platformlara yuva yapan ve uçma kabiliyetleri yerinde olan “Pişmaniye” ve “Bulut” isimli leylek çiftinin dünyaya gelen yavrusu Atlas için doğum günü kutlaması düzenlendi.

Ormanya'da yavru leylek Atlas'a sürpriz kutlama

13 Haziran 2026 Cumartesi 13:10

 ALAN SÜSLENDİ, VATANDAŞLARA İKRAMLAR DAĞITILDI

Ormanya Doğal Yaşam Parkı, her geçen gün daha fazla canlıya yuva olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak takip edilen canlıların sağlık kontrolleri titizlikle gerçekleştirilerek, doğal ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri sağlanıyor. Bu yıl Büyükşehir tarafından leylek Atlas’ın ilk doğum günü için Ormanya’da özel bir organizasyon gerçekleştirildi. Kutlama alanı renkli süslemelerle hazırlanırken, etkinliğe katılan vatandaşlara çeşitli ikramlıklar dağıtıldı. Doğayla iç içe gerçekleşen kutlama, özellikle çocuklar ve ailelerden yoğun ilgi gördü.

 

YAVRU LEYLEK’İN ADI “ATLAS” OLDU
Ormanya’da gerçekleştirilen doğum günü etkinliği yaban hayatına dikkat çeken renkli görüntülere sahne olurken, kutlamanın yıldızı olan Atlas, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen kutlama, Atlas’ın yalnızca Ormanya’nın değil, tüm Kocaeli’nin sevilen maskotlarından biri haline geldiğini gösterdi. Çocuklarıyla birlikte Ormanya’ya gelen aileler, Pişmaniye ve Bulut’un ebeveyn olmasının mutluluğunu bu özel kutlamada hep birlikte paylaştı.

 

ATLAS’IN BÜYÜME SERÜVENİ CANLI YAYINDA
Pişmaniye ve Bulut’un kurduğu yuvada dünyaya gelen Atlas, yalnızca bir leylek yavrusu değil; aynı zamanda yaban hayatı rehabilitasyonunun ve koruma çalışmalarının başarıyla sonuçlandığının da en önemli göstergelerinden biri oldu.  Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Ormanya görevlileri ebeveyn leyleklerin yanı sıra Atlas’ın sağlık kontrollerini de özenle takip ediyor. Ayrıca leylek ailesinin yaşamı, Ormanya’nın YouTube kanalı ve Kocaeli Seyret platformu üzerinden 7/24 canlı olarak takip edilebiliyor.

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