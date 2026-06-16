Evliya Çelebi’nin İzinde Antalya/Alanya

İsmail Kahraman’ın sunumuyla hazırlanan Evliya Çelebi'nin İzinde belgesel serisi, Alanya'ya uzanıyor. Tarihi Alanya Kalesi’ni ve kentin kervan ve liman yollarındaki tarihî rolünü ekranlara taşıyor.

Akdeniz’in önemli liman şehirlerinden biri olan Alanya, yeni bir belgesel çalışmasıyla tarihsel kimliğiyle yeniden ele alınıyor. Evliya Çelebi'nin İzinde serisinin bu bölümünde, Evliya Çelebi’nin izinden gidilerek kentin Selçuklu dönemindeki stratejik ve kültürel önemi inceleniyor.

Belgeselde Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden yola çıkılarak özellikle Alanya Kalesi’nin askeri ve mimari yapısı, şehrin savunma sistemi içindeki rolü ve Akdeniz ticaret yollarını kontrol eden konumu detaylı şekilde aktarılıyor. Kervan yolları üzerinden Anadolu içlerine bağlanan ticaret ağı da Alanya’nın ekonomik tarihine ışık tutuyor.

İsmail Kahraman’ın sunumuyla hazırlanan yapım, Alanya’nın sadece bir sahil kenti değil, aynı zamanda Selçuklu mirasının önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Liman kenti kimliğiyle Akdeniz dünyasına açılan Alanya, tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktası olmayı sürdürüyor.