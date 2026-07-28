Başkan Büyükgöz’den Köy Ziyaretleri

Program kapsamında hasta
ziyaretlerinde de bulunan Büyükgöz, şehit öğretmen Necmettin Kuyucu’nun
ailesini de yalnız bırakmadı.
İlk Durak Tepe Manayır
Köy ziyaretlerine Tepe Manayır Mahallesi ile başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur
Büyükgöz, Mahalle Muhtarı Sami Buldur’u muhtarlık makamında ziyaret etti.
Muhtar Buldur ile mahallenin ihtiyaçları ve talepleri üzerine görüş alışverişinde bulunan Başkan Büyükgöz, daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
Ahatlı’da Muhtar ve Vatandaşlarla Buluştu
Programın ikinci durağı Ahatlı Mahallesi oldu. Başkan Büyükgöz, Ahatlı Mahalle Muhtarı
Tezcan Gürlek’i muhtarlık makamında ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmalar
ve vatandaşların beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ardından
mahalle sakinleriyle bir araya gelen Büyükgöz, belediyenin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.
Hatipler Mahallesi’nde İstişare
Köy ziyaretlerinin son durağı Hatipler Mahallesi oldu. Başkan Zinnur Büyükgöz,
Hatipler Mahalle Muhtarı Halil Gük’ü muhtarlık makamında ziyaret etti.
Mahallede yaşayan vatandaşlarla da buluşan Büyükgöz, talepleri dinleyerek
yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Şehit Öğretmenin Ailesine Vefa Ziyareti
Köy programı kapsamında hasta ziyaretlerinde de bulunan Başkan Büyükgöz, Gebzeli şehit
öğretmen Necmettin Kuyucu’nun anne ve babası Ahmet Kuyucu ile Melahat Kuyucu’yu
evlerinde ziyaret etti. Aileyle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, her zaman
şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.
Meclis Üyeleri Eşlik Etti
Başkan Zinnur Büyükgöz’e köy ziyaretleri boyunca Gebze Belediye Meclis Üyeleri Mustafa
Demir, Hüseyin Önder ve Hasan Özdemir eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde
mahallelerin ihtiyaçları yerinde değerlendirilirken, vatandaşlarla kurulan sıcak diyaloglar ve istişareler dikkat çekti.