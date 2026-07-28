Başkan Büyükgöz’den Köy Ziyaretleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, köy ziyaretleri kapsamında Tepe Manayır, Ahatlı ve Hatipler mahallelerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir

Program kapsamında hasta

ziyaretlerinde de bulunan Büyükgöz, şehit öğretmen Necmettin Kuyucu’nun

ailesini de yalnız bırakmadı.

İlk Durak Tepe Manayır

Köy ziyaretlerine Tepe Manayır Mahallesi ile başlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur

Büyükgöz, Mahalle Muhtarı Sami Buldur’u muhtarlık makamında ziyaret etti.

Muhtar Buldur ile mahallenin ihtiyaçları ve talepleri üzerine görüş alışverişinde bulunan Başkan Büyükgöz, daha sonra köy sakinleriyle bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Ahatlı’da Muhtar ve Vatandaşlarla Buluştu

Programın ikinci durağı Ahatlı Mahallesi oldu. Başkan Büyükgöz, Ahatlı Mahalle Muhtarı

Tezcan Gürlek’i muhtarlık makamında ziyaret ederek mahallede yürütülen çalışmalar

ve vatandaşların beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ardından

mahalle sakinleriyle bir araya gelen Büyükgöz, belediyenin hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Hatipler Mahallesi’nde İstişare

Köy ziyaretlerinin son durağı Hatipler Mahallesi oldu. Başkan Zinnur Büyükgöz,

Hatipler Mahalle Muhtarı Halil Gük’ü muhtarlık makamında ziyaret etti.

Mahallede yaşayan vatandaşlarla da buluşan Büyükgöz, talepleri dinleyerek

yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şehit Öğretmenin Ailesine Vefa Ziyareti

Köy programı kapsamında hasta ziyaretlerinde de bulunan Başkan Büyükgöz, Gebzeli şehit

öğretmen Necmettin Kuyucu’nun anne ve babası Ahmet Kuyucu ile Melahat Kuyucu’yu

evlerinde ziyaret etti. Aileyle yakından ilgilenen Başkan Büyükgöz, her zaman

şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.

Meclis Üyeleri Eşlik Etti

Başkan Zinnur Büyükgöz’e köy ziyaretleri boyunca Gebze Belediye Meclis Üyeleri Mustafa

Demir, Hüseyin Önder ve Hasan Özdemir eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde

mahallelerin ihtiyaçları yerinde değerlendirilirken, vatandaşlarla kurulan sıcak diyaloglar ve istişareler dikkat çekti.