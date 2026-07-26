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3 saatlik nefes kesen rota dron kamerasında

Kocaeli’nin Başiskele ile Kartepe ilçeleri arasında yer alan ve kentin en zorlu rotalarından biri olarak kabul edilen Serindere Kanyonu’ndaki şelalelere uzanan

3 saatlik nefes kesen rota dron kamerasında

26 Temmuz 2026 Pazar 21:28

İzmit kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, içerisindeki yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 şelale ve havuz şeklindeki çok sayıda göletle doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.
Kocaeli’nin geçilmesi en zor rotalarından biri olarak kabul edilen kanyonda, Serindere Şelalesi’ne ulaşmak için yaklaşık 3 saatlik zorlu bir parkurun aşılması gerekiyor. Genişliği yer yer 3 metreye kadar düşen kanyondaki zorlu geçişler, drone kamerasıyla havadan kayıt altına alındı.

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