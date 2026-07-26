3 saatlik nefes kesen rota dron kamerasında

Kocaeli’nin Başiskele ile Kartepe ilçeleri arasında yer alan ve kentin en zorlu rotalarından biri olarak kabul edilen Serindere Kanyonu’ndaki şelalelere uzanan

İzmit kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon, içerisindeki yükseklikleri 10 ile 20 metre arasında değişen 6 şelale ve havuz şeklindeki çok sayıda göletle doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

Kocaeli’nin geçilmesi en zor rotalarından biri olarak kabul edilen kanyonda, Serindere Şelalesi’ne ulaşmak için yaklaşık 3 saatlik zorlu bir parkurun aşılması gerekiyor. Genişliği yer yer 3 metreye kadar düşen kanyondaki zorlu geçişler, drone kamerasıyla havadan kayıt altına alındı.