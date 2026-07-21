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Tatilcilerin akınına uğrayan Kandıra’da 387 ton atık toplandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki sahillerde, deniz sezonunun başladığı 1 Haziran’dan itibaren 387 ton evsel atık toplandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çevr

Tatilcilerin akınına uğrayan Kandıra'da 387 ton atık toplandı

21 Temmuz 2026 Salı 10:26

Vatandaşların deniz ve kumsallardan sağlıklı ve güvenli bir ortamda faydalanabilmesi amacıyla, bölgedeki 7’si mavi bayraklı, 5’i halk plajı olmak üzere toplam 12 plajda mesai yapılıyor. Ekiplerin 1 Haziran’dan bu yana yürüttüğü çalışmalarda, sahillerden 387 ton evsel atık toplandı.
Hafta sonları yoğunluğun daha da arttığı kumsallar, yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanlarında oluşan atıklara 105 personel tarafından 7 gün 24 saat esasıyla müdahale ediliyor.

Sahadaki temizlik operasyonlarında; 3 kum temizleme traktörü, 2 kamyon, 1 çöp taksi, 6 transit kasalı araç, 2 iş makinesi ve 4 akülü çöp toplama aracından oluşan geniş bir makine filosu aktif olarak kullanılıyor. Toplanan atıkların bölgeden hızla uzaklaştırılmasıyla plajlar her gün yeniden vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor.

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