Bu kapsamda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş; yatırımlar ve teşvikler alanında faaliyet gösteren Akademi Yeşil Ofis Consultancy Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Cemil Aladağ, Yönetici Ortağı Sayın Ali Ozan Aladağ ve Doğu Marmara ABİGEM

Eğitim Müdürü Sayın Mehtap Dündar'ı Odamızda ağırladı.

Gerçekleştirilen toplantıda; üyelerimizin yararlanabileceği devlet destekleri, yatırım teşvikleri, finansman olanakları, yatırım süreçleri ve proje geliştirme mekanizmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Firmalarımızın bu desteklerden daha etkin faydalanabilmesi ve yeni yatırım alanlarına yönlendirilebilmesi adına yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Toplantının önemli gündem başlıklarından birini ise uluslararası iş birliği fırsatları oluşturdu.

Akademi Yeşil Ofis Consultancy'nin Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ile yürüttüğü çözüm ortaklığı kapsamında, Gebze Ticaret Odası üyesi firmalarımızın Almanya başta olmak üzere uluslararası pazarlarda yeni iş birlikleri geliştirebilmelerine yönelik fırsatlar ele alındı.

ASLANTAŞ: "ÜYELERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası'nın temel önceliğinin üyelerinin üretim, yatırım ve ihracat kapasitesini güçlendirmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Üyelerimizin yatırım kararlarını kolaylaştıracak, teşvik ve destek mekanizmalarına erişimlerini artıracak, uluslararası pazarlara açılmalarına katkı sağlayacak her fırsatı yakından takip ediyoruz. Gebze Ticaret Odası olarak yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin rekabet koşullarına da hazırlık yapıyoruz. Üyelerimizi doğru kurumlarla buluşturan, yeni iş birlikleri geliştiren ve somut fırsatlar oluşturan projeleri önemsiyoruz. Üreten, yatırım yapan ve ihracat hedefleyen her üyemizin yanında olmaya; bölgemizin ekonomik gücünü artıracak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Toplantıda ayrıca, Gebze Ticaret Odası ile Akademi Yeşil Ofis Consultancy arasında üyelerimize yeni yatırım fırsatları sunacak, uluslararası iş birliklerini geliştirecek ve katma değer oluşturacak ortak proje, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik iş

birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.