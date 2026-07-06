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Darıca’da yaz temizliği seferberliği Sırasöğütler’de devam ediyor

Darıca’da yaz temizliği seferberliği Sırasöğütler’de devam ediyor Darıca Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü kapsamlı yaz temizliği çalışmaları bu hafta Sı

Darıca'da yaz temizliği seferberliği Sırasöğütler'de devam ediyor

06 Temmuz 2026 Pazartesi 14:11

Darıca Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında sürdürülen yaz temizliği ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeyi amaçlayan çalışmaların bu haftaki adresi Sırasöğütler Mahallesi oldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek
ekiplerle bir araya geldi. Başkan Bıyık’a incelemeler sırasında mahalle muhtarı, belediye meclis üyesi ve mahalle temsilcileri eşlik etti. Sokakları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bıyık, mahallede devam eden çalışmalar
hakkında bilgi aldı.

Belediyenin farklı müdürlüklerinden oluşturulan ekipler, yaz temizliği programı kapsamında mahallede kapsamlı bir çalışma yürütüyor.
Sokaklar, kaldırımlar, park alanları ve boş parsellerde gerçekleştirilen temizlik faaliyetlerinin yanı sıra çevre düzenleme, ot biçme, bakım ve
iyileştirme çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

“MAHALLELERİMİZİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE TAKİP EDİYORUZ”
Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerin yaşam kalitesini artırmak için
yoğun bir mesai harcadıklarını belirterek şunları söyledi: “Darıca’mızın her
mahallesinde olduğu gibi Sırasöğütler Mahallemizde de kapsamlı yaz temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle muhtarımız, meclis üyemiz ve mahalle temsilcilerimizle birlikte sahada incelemelerde bulunarak ekiplerimize kolaylıklar diledik. Altı
müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz koordineli şekilde çalışarak sokaklarımızda,
boş parsellerimizde ve ortak yaşam alanlarımızda oluşan olumsuzlukları gideriyor. Daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Darıca için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

ALTI MÜDÜRLÜK KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR
Darıca Belediyesi bünyesindeki altı farklı müdürlüğün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında mahallede temizlik, bakım, çevre düzenleme ve peyzaj faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Yaz dönemi boyunca mahalle mahalle devam edecek çalışmalarla vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak hedefleniyor. Darıca Belediyesi, belirlenen program çerçevesinde ilçenin tüm mahallelerinde yaz temizliği çalışmalarını
sürdürecek. Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı müdahalelerde bulunmaya devam
edecek.

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