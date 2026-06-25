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Devri Alem Erzincan Belgeseli Yayında

İsmail Kahraman'ın sunduğu Erzincan: Tarihin ve Direnişin Şehri Belgeseli Yayınlandı.

Devri Alem Erzincan Belgeseli Yayında

25 Haziran 2026 Perşembe 14:30

 Erzincan; binlerce yıllık köklü geçmişi, yaşadığı büyük doğal afetleri ve tarihin seyrini değiştiren kahramanlık destanlarıyla hazırlanan yeni bir belgesel çalışmasına konu oldu. Şehrin kültürel ve tarihî mirasını kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan yapım, izleyicileri Anadolu'nun kalbinde derin bir zaman yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor.

Evliya Çelebi’nin Gözünden 17. Yüzyıl Erzincan'ı

Belgesel, 17. yüzyılda Anadolu’yu karış karış gezen ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin izini sürüyor. Seyahatname’nin satırlarından günümüze taşınan özel bölümlerde; dönemin Erzincan çarşıları, surları, kaleleri, camileri ve sosyal hayatı tarih meraklıları için yeniden canlandırılıyor. Yapım, yüzyıllar öncesinin sosyo-kültürel dokusunu ekranlara taşıyarak adeta bir zaman tüneli görevi üstleniyor.

Depremler ve 1939’un Derin İzleri

Şehrin kronolojisinde sadece savaşlar değil, doğanın yıkıcı gücü de geniş bir yer tutuyor. Tarih boyunca birçok kez sarsılan ve adeta küllerinden yeniden doğan Erzincan’ın maruz kaldığı yıkıcı depremler belgeselde mercek altına alınıyor. Özellikle Türkiye tarihinin en büyük trajedilerinden biri olan 1939 Erzincan Depremi’nin şehir, halk ve ülke genelinde bıraktığı derin izler, arşiv belgeleri ve çarpıcı detaylarla inceleniyor.

Kafkas Cephesi, Rus İşgali ve Tarihî Antlaşma

Yapımın en dikkat çeken ayaklarından birini ise askerî tarih oluşturuyor. Birinci Dünya Savaşı’nın en zorlu muharebelerine sahne olan Kafkas Cephesi’nde Erzincan’ın üstlendiği kritik rol, cephe gerisinde yaşanan dramatik insan hikâyeleriyle birlikte anlatılıyor.

Rus işgali altında geçen zorlu günler, Erzincan halkının gösterdiği büyük direnç ve şehrin kurtuluş mücadelesi kronolojik bir sırayla ekrana geliyor. Belgeselde ayrıca, Osmanlı Devleti ile Bolşevik Rusya arasında imzalanarak Kafkasya’nın siyasi geleceğini doğrudan şekillendiren Erzincan Mütarekesi (Antlaşması) de tarihçilerin analizleriyle masaya yatırılıyor.

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Anahtar Kelimeler
ErzincanDepremlerEvliya çelebiKafkas CephesiErzincan DepremiErzincan Antlaşması
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