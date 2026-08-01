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Minikler Türkiye Şampiyonu Ali Osman Can, Vali İlhami Aktaş’ı Ziyaret Etti

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Karaman’da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası’nda 55 kg’da birinci olan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor sporcusu

Minikler Türkiye Şampiyonu Ali Osman Can, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti

01 Ağustos 2026 Cumartesi 11:50

Sporcumuz ve beraberindeki kardeşleriyle de yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Aktaş, üstün başarılarıyla kardeşlerine güzel örnek olan Ali Osman Can’ı tebrik ederek eğitim hayatında da aynı azim ve kararlılıkla ilerlemesi temennisinde bulundu.
Ziyarette Ali Osman Can’a babası Semih Can ve kardeşleri; Ahmet Saki, Hasan ve Hüseyin Can eşlik ettiler.

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