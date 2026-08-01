Sporcumuz ve beraberindeki kardeşleriyle de yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Aktaş, üstün başarılarıyla kardeşlerine güzel örnek olan Ali Osman Can’ı tebrik ederek eğitim hayatında da aynı azim ve kararlılıkla ilerlemesi temennisinde bulundu.
Ziyarette Ali Osman Can’a babası Semih Can ve kardeşleri; Ahmet Saki, Hasan ve Hüseyin Can eşlik ettiler.
Minikler Türkiye Şampiyonu Ali Osman Can, Vali İlhami Aktaş’ı Ziyaret Etti
Türkiye Judo Federasyonu tarafından Karaman’da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Şampiyonası’nda 55 kg’da birinci olan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor sporcusu
Sporcumuz ve beraberindeki kardeşleriyle de yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Aktaş, üstün başarılarıyla kardeşlerine güzel örnek olan Ali Osman Can’ı tebrik ederek eğitim hayatında da aynı azim ve kararlılıkla ilerlemesi temennisinde bulundu.