BALTIKLAR'DA 1200 YILLIK TÜRK-İSLAM İZİ:





İKTAV Araştırma Merkezi, 2010 yılında Tataristan'ın İdil Nehri boylarında başlattığı tarihi belgesel serisine yepyeni bir boyut kazandırıyor. "Devr-i Alem" belgesel programı kapsamında 16 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Letonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya’da gerçekleştirilen çekimler, 800 yıl önce İdil Bulgar Türklerine kucak açan coğrafyanın bilinmeyen yönlerini ekranlara taşıyor. Proje, Baltık ülkelerinin sadece Avrupa'nın kuzeyindeki sakin bölgeler değil, Türk-İslam medeniyetinin kuzeye açılan tarihi kapıları olduğunu gözler önüne seriyor.



İKTAV Araştırma Merkezi, 2010 yılında Tataristan'ın İdil Nehri boylarında başlattığı tarihi belgesel serisine yepyeni bir boyut kazandırıyor. "Devr-i Alem" belgesel programı kapsamında 16 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Letonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya’da gerçekleştirilen çekimler, 800 yıl önce İdil Bulgar Türklerine kucak açan coğrafyanın bilinmeyen yönlerini ekranlara taşıyor. Proje, Baltık ülkelerinin sadece Avrupa'nın kuzeyindeki sakin bölgeler değil, Türk-İslam medeniyetinin kuzeye açılan tarihi kapıları olduğunu gözler önüne seriyor.







Ticaret Ağlarından Göç Yollarına: İdil Bulgarları

Bölgedeki tarihî ilişkilerin temeli, 8. ve 13. yüzyıllar arasında İdil ve Kama nehirleri çevresinde kurulan İdil (Volga) Bulgar Devleti'ne dayanıyor. 922 yılında İslamiyet'i resmî din olarak kabul eden İdil Bulgarları, yalnızca Abbâsî Halifeliği ile değil, kurdukları geniş ticaret ağları sayesinde Kuzey Avrupa ve Baltık dünyasıyla da güçlü bağlar kurdu.

Tarihsel bulgular, İdil Bulgar tüccarlarının Orta Çağ'ın en önemli ticaret havzalarından olan Baltık Denizi'ne sıkça uğradığını gösteriyor. Volga Nehri üzerinden kuzeye ulaşan tüccarlar; Fin-Ugor toplulukları, Rus knezlikleri ve İskandinav tacirlerle kurdukları ticari ağları Baltık limanlarına kadar uzattı. Bölgede gün yüzüne çıkarılan arkeolojik kalıntılar ve İslam dünyasına ait gümüş sikkeler, bu ticaretin devasa boyutlarını kanıtlar nitelikte. Ancak 1236 yılında Cengiz Han’ın oğlu Cuci'nin ordularının bölgeyi işgali ve İdil Bulgar Devleti'ni yıkmasıyla demografik yapı değişti. Hayatta kalanlar Altın Orda Devleti sınırlarında Kazan Tatarlarının temelini atarken, bir kısmı da batıya ve kuzeye, yani Baltık coğrafyasına göç etti.







Kuzeyin Kalbinde Yeşeren Türk-İslam Varlığı

Haber merkezimize ulaşan belgesel notlarına göre, Baltık coğrafyasındaki Türk-Müslüman varlığı asıl köklerini 14. ve 15. yüzyıllarda saldı. Özellikle Litvanya Büyük Dükalığı döneminde Kırım ve Altın Orda sahasından gelen "Lipka Tatarları" bölgeye yerleştirildi ve askerlik hizmetlerine karşılık kendilerine toprak tahsis edildi.

Bu göç dalgası Litvanya ile sınırlı kalmadı. Letonya ve Estonya'da Tatar nüfusu nispeten daha az olsa da, Rus İmparatorluğu döneminde tüccar, din adamı ve asker olarak Riga ve Tallinn gibi şehirlere yerleşen Kazan Tatarları; bölgede camiler, mezarlıklar ve kültürel dernekler inşa etti. Finlandiya'da ise orduda görev yapan Tatar askerleri ve sonradan göç eden Kazan Tatarları, Helsinki başta olmak üzere çeşitli şehirlerde köklü bir Müslüman cemaati oluşturarak kültürlerini günümüze kadar taşımayı başardı.







İbn Fadlan'ın Asırlık Gözlemleri Rehberlik Ediyor

Belgesel ekibi, bölgedeki izleri sürerken 921 yılında Abbâsî Halifesi el-Muktedir Billah tarafından gönderilen elçilik heyetinde yer alan Arap seyyah ve âlim İbn Fadlan'ın notlarını da rehber ediniyor. İdil Bulgar Hükümdarı Almış Han'ın daveti üzerine yola çıkan ve İslam'ın bölgede devlet düzenine entegrasyonuna bizzat tanıklık eden İbn Fadlan'ın seyahatnamesindeki çarpıcı detaylar şu şekilde sıralanıyor:

Ekonomi ve Yaşam: Tarım ve hayvancılığın yanı sıra ticaret oldukça gelişmiş durumda. Kürk, bal, balmumu ve deri ticareti bölge ekonomisinin belkemiğini oluşturuyor.

İslami Yaşam: Bölgede cuma namazları kılınıyor, ezanlar okunuyor, camiler inşa ediliyor ve çocuklara Kur'an eğitimi veriliyor.

Kadim Gelenekler: İslam'ın kabulüne rağmen nazar inancı, tabiat güçlerine saygı ve geleneksel Türk misafirperverliği aynen devam ediyor.

İklim ve Coğrafya: Uzun ve ağır geçen kış ayları, donan nehirler, halkın giydiği kalın kürkler ve ahşap ev mimarisi detaylarıyla tasvir ediliyor.

Sosyal Düzen ve Ticaret: Hükümdara bağlılık, güçlü aile yapısı ve ticarette dürüstlük ön planda. İdil Nehri; Müslüman, Rus, Hazar ve İskandinav tüccarların buluştuğu evrensel bir köprü konumunda.

Mevcut bulgular ve bugün hala ayakta duran eski Tatar mezarlıkları ile camiler, İdil Bulgar Türklerinin önce ticaretle başlattığı, ardından Tatar topluluklarının yerleşimiyle kalıcı hale getirdiği bu 1200 yıllık bağın en büyük kanıtı. "Devr-i Alem" ekibinin ekranlara taşıyacağı bu özel çalışma, Türk-İslam kültürünün sınırları aşan evrensel gücünü bir kez daha belgelemiş olacak.



