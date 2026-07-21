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Asfalt Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Asfalt Çalışmaları Aralıksız Sürüyor Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Beylikbağı Mahalle

Asfalt Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

21 Temmuz 2026 Salı 17:37

Ulaşım Konforu Artıyor Yol yenileme
programı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla birlikte, zamanla yıpranan yollar modern ve konforlu bir görünüme kavuşuyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen asfalt serimiyle birlikte Sakarya ve Vatan caddelerinde ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.
Çalışmalar İlçe Genelinde Devam Edecek
Gebze Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım imkanına kavuşması
amacıyla planlanan program doğrultusunda asfalt serim, bakım ve üstyapı çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor.

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