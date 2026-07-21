Asfalt Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Ulaşım Konforu Artıyor Yol yenileme

programı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla birlikte, zamanla yıpranan yollar modern ve konforlu bir görünüme kavuşuyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilen asfalt serimiyle birlikte Sakarya ve Vatan caddelerinde ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Çalışmalar İlçe Genelinde Devam Edecek

Gebze Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım imkanına kavuşması

amacıyla planlanan program doğrultusunda asfalt serim, bakım ve üstyapı çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız sürdürüyor.

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