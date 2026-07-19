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Kocaeli, 2026 CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası’na Ev Sahipliği Yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Dünya Sualtı Sporları, Türkiye Sualtı Spor Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gebze Beled

Kocaeli, 2026 CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

19 Temmuz 2026 Pazar 16:50

Türkiye, Arjantin, Amerika, Avustralya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, Kolombiya, Polonya ve Yeni Zelenda olmak üzere toplam 12 ülkeden 533 sporcunun mücadele edeceği Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası’nın açılış töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.
Şampiyonaya katılan 12 ülkenin isimlerinin tek tek okunduğu tören, açılış konuşmaları ile devam etti.
Konuşmaların ardından törenle açılışı gerçekleştirilen Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası’nın mücadeleleri 25 Temmuz’da sona erecek.

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