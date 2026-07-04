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KİHMED 44. GELENEKSEL MEZUNLAR GÜNÜ BULUŞMASI DAVETİ

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen,

KİHMED 44. GELENEKSEL MEZUNLAR GÜNÜ BULUŞMASI DAVETİ

04 Temmuz 2026 Cumartesi 10:16

Türkiye’nin dört bir yanından mezun ve mensupların katılımıyla gerçekleştirilen ve bu yıl 05 Temmuz 2025 Pazar günü saat 11:00’de Seka Kültür Alanı'nda bulunan Kihmed-Önder Gençlik ve Eğitim Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek
44. Geleneksel Mezunlar Günü buluşması düzenlenecek.

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