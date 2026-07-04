KİHMED 44. GELENEKSEL MEZUNLAR GÜNÜ BULUŞMASI DAVETİ

Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği (KİHMED) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen,

Türkiye’nin dört bir yanından mezun ve mensupların katılımıyla gerçekleştirilen ve bu yıl 05 Temmuz 2025 Pazar günü saat 11:00’de Seka Kültür Alanı'nda bulunan Kihmed-Önder Gençlik ve Eğitim Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek

44. Geleneksel Mezunlar Günü buluşması düzenlenecek.