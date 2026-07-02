GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

154 hatta kesintisiz ulaşım

154 hatta kesintisiz ulaşım Büyükşehir’in güçlü filosu Kocaeli’nin dört bir yanına hizmet taşıyor Şehrin yükünü 795 araçlık güç omuzluyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her geçen yıl güçlendirdiği ulaşım ağı ve modern araç filosuyla vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmetine erişmesini sağlıyor.

154 hatta kesintisiz ulaşım

02 Temmuz 2026 Perşembe 19:05

Kent genelinde hizmet veren 154 hat,
şehir merkezi ile ilçeler arasında güçlü bir ulaşım ağı oluştururken, her gün binlerce yolcuya kesintisiz hizmet sunuluyor.

KOCAELİ’NİN HER NOKTASINA ULAŞIM
Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım filosunda yer alan araçlar, Kocaeli’nin farklı coğrafi ve demografik ihtiyaçları dikkate alınarak planlanıyor. Şehir merkezindeki yoğun hatlardan kırsal mahallelere kadar her bölgenin
ihtiyacına uygun ulaşım hizmeti veriliyor.

HER HAT İÇİN UYGUN ARAÇ
Filo içerisinde 6, 8, 9, 12, 13 ve 18 metrelik farklı uzunluklarda otobüsler bulunuyor. Yolcu yoğunluğu ve güzergâh özelliklerine göre planlanan araçlar sayesinde hem hizmet verimliliği artırılıyor hem de vatandaşların
ulaşım konforu yükseliyor.

MODERN VE GÜÇLÜ FİLO
Toplam 795 araçtan oluşan ulaşım filosu, modern yapısıyla dikkat çekiyor. 2010-2026 yılları arasında üretilen araçlardan oluşan filo, teknolojik donanımı ve güvenlik sistemleriyle toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini
artırıyor.

VATANDAŞ ODAKLI ULAŞIM ANLAYIŞI
Büyükşehir Belediyesi, büyüyen şehir yapısına paralel olarak ulaşım hizmetlerini de sürekli geliştiriyor. Yeni hat düzenlemeleri, filo planlamaları ve modern araç yatırımlarıyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran
Büyükşehir, toplu ulaşımda erişilebilirlik ve hizmet kalitesini ön planda tutuyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz Geçici Kaymakamlık Hizmet Binasında İncelemelerde Bulundu Başkan Büyükgöz Geçici Kaymakamlık Hizmet Binasında...
Vatandaş Soruyor, BaşkanCevaplıyor Bu Kez Çamlık Parkı'ndaydı Vatandaş Soruyor, BaşkanCevaplıyor Bu Kez Çamlık...
Kameralar ve ekipler iş başında, güvenlik zirvede Kameralar ve ekipler iş başında, güvenlik zirvede
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen...
Kekik üretiminde hasat heyecanı Kekik üretiminde hasat heyecanı
Katar İstanbul Başkonsolos Danışmanı Cevat Babakaloğlu ile Katar Askeri Ataşesi Saqr Al Mujjala, Vali İlhami Aktaş’ı Ziyaret Etti Katar İstanbul Başkonsolos Danışmanı Cevat Babakaloğlu...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükgöz Geçici Kaymakamlık Hizmet...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapım çalışmaları Gebze Belediyesi tarafından tamamlanan Geçici...

Haberi Oku