154 hatta kesintisiz ulaşım

Kent genelinde hizmet veren 154 hat,
şehir merkezi ile ilçeler arasında güçlü bir ulaşım ağı oluştururken, her gün binlerce yolcuya kesintisiz hizmet sunuluyor.
KOCAELİ’NİN HER NOKTASINA ULAŞIM
Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım filosunda yer alan araçlar, Kocaeli’nin farklı coğrafi ve demografik ihtiyaçları dikkate alınarak planlanıyor. Şehir merkezindeki yoğun hatlardan kırsal mahallelere kadar her bölgenin
ihtiyacına uygun ulaşım hizmeti veriliyor.
HER HAT İÇİN UYGUN ARAÇ
Filo içerisinde 6, 8, 9, 12, 13 ve 18 metrelik farklı uzunluklarda otobüsler bulunuyor. Yolcu yoğunluğu ve güzergâh özelliklerine göre planlanan araçlar sayesinde hem hizmet verimliliği artırılıyor hem de vatandaşların
ulaşım konforu yükseliyor.
MODERN VE GÜÇLÜ FİLO
Toplam 795 araçtan oluşan ulaşım filosu, modern yapısıyla dikkat çekiyor. 2010-2026 yılları arasında üretilen araçlardan oluşan filo, teknolojik donanımı ve güvenlik sistemleriyle toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini
artırıyor.
VATANDAŞ ODAKLI ULAŞIM ANLAYIŞI
Büyükşehir Belediyesi, büyüyen şehir yapısına paralel olarak ulaşım hizmetlerini de sürekli geliştiriyor. Yeni hat düzenlemeleri, filo planlamaları ve modern araç yatırımlarıyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran
Büyükşehir, toplu ulaşımda erişilebilirlik ve hizmet kalitesini ön planda tutuyor.