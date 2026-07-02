GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kameralar ve ekipler iş başında, güvenlik zirvede

Kocaeli’de millet bahçeleri gece-gündüz koruma altında; Kameralar ve ekipler iş başında, güvenlik zirvede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği millet bahçelerinde güvenliği en üst seviyeye taşıyarak örnek uygulamaya imza atıyor.

Kameralar ve ekipler iş başında, güvenlik zirvede

02 Temmuz 2026 Perşembe 11:47

Vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi için yürütülen
çalışmalar kapsamında, millet bahçeleri 7 gün 24 saat kesintisiz koruma altında tutuluyor.

KESİNTİSİZ DENETİMLE GÜVENLİ ALANLAR
Kent genelindeki millet bahçelerinde görev yapan güvenlik personeli, gece gündüz sahada aktif olarak görev alırken, alanlarda düzeni sağlayan ekipler herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ederek vatandaşlara güvenli
bir sosyal yaşam alanı sunuyor. Teknolojinin de etkin şekilde kullanıldığı millet bahçelerinde kamera destekli güvenlik sistemiyle her nokta anlık olarak izleniyor. Bu sayede kamu düzenini bozabilecek en küçük olumsuzluk dahi anında tespit edilerek hızlı müdahale
imkânı sağlanıyor.

ARALIKSIZ KONTROL
Güvenli parklar hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında millet bahçelerinde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik ekipleri; çevre kirliliği, kamu malına zarar verme, izinsiz ateş yakma ve gürültü
kirliliği gibi olumsuzluklara karşı aralıksız kontrol sağlıyor. Ayrıca motosikletle alana giriş, kavga ve benzeri asayiş olaylarına karşı hem sahada aktif görev yapan ekipler hem de emniyet birimleriyle kurulan güçlü koordinasyon sayesinde anında ve etkin müdahale gerçekleştiriliyor.

OLASI RİSKLERE ANINDA MÜDAHALE
Kamera sistemleriyle desteklenen denetimlerde, vatandaşların huzurunu bozabilecek tüm unsurlar anlık olarak takip edilirken, sahadaki özel güvenlik ekipleri de aktif görev alarak olumsuzlukların daha oluşmadan önüne geçiyor.
Böylece vatandaşların huzurunu bozabilecek tüm riskler daha oluşmadan önleniyor.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT
“Mutlu Şehir Kocaeli” vizyonu doğrultusunda hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, millet bahçelerinde güvenlik ve yaşam kalitesini her geçen gün daha da yukarı taşıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği millet
bahçelerinde görev yapan güvenlik personeli sağladıkları huzur ortamıyla vatandaşlardan tam not alıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vatandaş Soruyor, BaşkanCevaplıyor Bu Kez Çamlık Parkı'ndaydı Vatandaş Soruyor, BaşkanCevaplıyor Bu Kez Çamlık...
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen...
Kekik üretiminde hasat heyecanı Kekik üretiminde hasat heyecanı
Katar İstanbul Başkonsolos Danışmanı Cevat Babakaloğlu ile Katar Askeri Ataşesi Saqr Al Mujjala, Vali İlhami Aktaş’ı Ziyaret Etti Katar İstanbul Başkonsolos Danışmanı Cevat Babakaloğlu...
Başkan Büyükakın: “Şehrimiz için ciddi bir ihtiyaçtı” Başkan Büyükakın: “Şehrimiz için ciddi bir...
Başkan Büyükgöz, İstasyonMahallesi'nde Devam Eden Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi Başkan Büyükgöz, İstasyonMahallesi'nde Devam...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Vatandaş Soruyor, BaşkanCevaplıyor Bu Kez...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurduğu "Vatandaş Soruyor, Başkan...

Haberi Oku