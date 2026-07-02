Kameralar ve ekipler iş başında, güvenlik zirvede

Vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi için yürütülen

çalışmalar kapsamında, millet bahçeleri 7 gün 24 saat kesintisiz koruma altında tutuluyor.

KESİNTİSİZ DENETİMLE GÜVENLİ ALANLAR

Kent genelindeki millet bahçelerinde görev yapan güvenlik personeli, gece gündüz sahada aktif olarak görev alırken, alanlarda düzeni sağlayan ekipler herhangi bir olumsuzluğa anında müdahale ederek vatandaşlara güvenli

bir sosyal yaşam alanı sunuyor. Teknolojinin de etkin şekilde kullanıldığı millet bahçelerinde kamera destekli güvenlik sistemiyle her nokta anlık olarak izleniyor. Bu sayede kamu düzenini bozabilecek en küçük olumsuzluk dahi anında tespit edilerek hızlı müdahale

imkânı sağlanıyor.

ARALIKSIZ KONTROL

Güvenli parklar hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında millet bahçelerinde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik ekipleri; çevre kirliliği, kamu malına zarar verme, izinsiz ateş yakma ve gürültü

kirliliği gibi olumsuzluklara karşı aralıksız kontrol sağlıyor. Ayrıca motosikletle alana giriş, kavga ve benzeri asayiş olaylarına karşı hem sahada aktif görev yapan ekipler hem de emniyet birimleriyle kurulan güçlü koordinasyon sayesinde anında ve etkin müdahale gerçekleştiriliyor.

OLASI RİSKLERE ANINDA MÜDAHALE

Kamera sistemleriyle desteklenen denetimlerde, vatandaşların huzurunu bozabilecek tüm unsurlar anlık olarak takip edilirken, sahadaki özel güvenlik ekipleri de aktif görev alarak olumsuzlukların daha oluşmadan önüne geçiyor.

Böylece vatandaşların huzurunu bozabilecek tüm riskler daha oluşmadan önleniyor.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

“Mutlu Şehir Kocaeli” vizyonu doğrultusunda hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, millet bahçelerinde güvenlik ve yaşam kalitesini her geçen gün daha da yukarı taşıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği millet

bahçelerinde görev yapan güvenlik personeli sağladıkları huzur ortamıyla vatandaşlardan tam not alıyor.