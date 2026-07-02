Vatandaş Soruyor, BaşkanCevaplıyor Bu Kez Çamlık Parkı'ndaydı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurduğu "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında bu kez Çamlık Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu programda Başkan Büyükgöz, vatandaşların talep, öneri ve sorularını dinleyerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programa AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ile mahalle muhtarları da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşma, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Vatandaşlar Taleplerini Doğrudan İletti

Çamlık Parkı'nda gerçekleştirilen programda vatandaşlar; altyapı, üstyapı, ulaşım,

çevre düzenlemeleri, sosyal ve kültürel hizmetler başta olmak üzere birçok konuda görüş, öneri ve taleplerini doğrudan Başkan Büyükgöz'e iletme fırsatı buldu. Program boyunca vatandaşların sorularını tek tek dinleyen Başkan Büyükgöz, ilgili konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstişare ve Ortak Akıl Vurgusu

Vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinen Başkan Büyükgöz, belediyecilik

anlayışlarının temelinde istişare kültürü ve ortak aklın yer aldığını ifade etti. Vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için yol gösterici olduğunu

belirten Başkan Büyükgöz, Gebze'nin her mahallesinde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

Sorunlar Yerinde Dinleniyor

İlgili birim temsilcilerinin de hazır bulunduğu programda dile getirilen talepler not alınırken, çözüm süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı. Vatandaşlarla karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştirildiği "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.