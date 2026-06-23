YAZ TATİLİ BAŞLIYOR: AİLELERE ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ GÜNEŞ REHBERİ

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona erecek olması ve milyonlarca öğrencinin yaz tatiline girmesiyle birlikte çocukların açık havada, parklarda ve sahillerde geçireceği süre artacak. Tatilin başlamasıyla birlikte güneş altında geçirilen zaman da yükselecek, uzmanlar ise çocukların güneşten güvenli şekilde yararlanabilmesi için ailelere önemli uyarılarda bulunuyor

Kocaeli Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Abak, yaz tatilinin çocuklar için hem dinlenme hem de yenilenme fırsatı sunduğunu belirterek, bu dönemin doğru alışkanlıklarla daha sağlıklı geçirilebileceğini ifade etti.

“Güneşten Korunma 4 Katmanlı Bir Sistemdir”

Kocaeli Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Abak, çocuk cildinin yetişkinlere göre çok daha hassas olduğunu vurgulayarak, güneşten korunmanın bir yasaklama değil, günlük yaşamı kolaylaştıran bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzm. Dr. Nazan Abak, etkili korunma için dört temel adımı şöyle sıraladı:

1. Doğru Saat Planlaması

Güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00–16.00 saatleri arasında doğrudan güneşten kaçınılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Nazan Abak, deniz, havuz ve park aktivitelerinin sabah erken saatlere ya da 16.30 sonrasına planlanmasının daha güvenli olduğunu ifade etti.



2. Kıyafetle Koruma

Geniş kenarlı şapkaların kulak ve enseyi korumada önemli rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Nazan Abak, UV korumalı “UPF 50+” giysilerin tercih edilmesini önerdi. Ayrıca UV400 korumalı güneş gözlüğü kullanımının göz sağlığı açısından önemli olduğunu vurguladı.

3. Güneş Kremi Kullanımı

Mineral filtreli, çinko oksit veya titanyum dioksit içeren güneş kremlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Nazan Abak, “SPF 50+ ve UVA-UVB korumalı ürünler dışarı çıkmadan 20 dakika önce uygulanmalı, 2 saatte bir ve yüzme sonrası yenilenmelidir” dedi.

4. Gölge ve Sıvı Tüketimi

Şemsiye ve plaj çadırlarının önemli koruma sağladığını ancak tek başına yeterli olmadığını belirten Uzm. Dr. Nazan Abak, gölgede dahi güneş kremi kullanımının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Çocukların gün boyu düzenli su tüketmesinin de önemine dikkat çekti.

Yaş Gruplarına Göre Koruma Önerileri

• 0–6 ay: Direkt güneşten kaçınılmalı, gölgede ince pamuklu kıyafetler tercih edilmelidir.

• 6 ay–3 yaş: Puset gölgelikleri ve mineral filtreli kremler kullanılmalıdır.

• 3 yaş ve üzeri: Güneş kremi uygulaması oyunlaştırılarak çocuklara alışkanlık kazandırılabilir.

Güneş Yanığı Durumunda Ne Yapılmalı?

Kocaeli Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazan Abak, güneş yanığına bağlı kızarıklıklarda ilk olarak ılık duş alınması, cildin nazikçe nemlendirilmesi ve bol sıvı tüketilmesinin önemli olduğunu belirterek, şiddetli kızarıklık, su dolu kabarcıklar, ateş veya halsizlik gibi durumlarda ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti.