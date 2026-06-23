OYAK Çimento, yeşil dönüşümle sektöre yön veriyor

Raporda Ö ne Ç ıka nlar :

Raporun sunuşunda değerlendirmelerde bulunan OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, 2025 yılının OYAK Çimento için dayanıklılığın ve sürdürülebilir yönetim anlayışının ön plana çıktığı bir dönem olduğunu belirtti. Çalbıyık, "OYAK Çimento olarak temel önceliğimiz sektörümüzdeki dönüşüme yön vermek, değer zincirimizin her aşamasında kalıcı fayda üretmek ve ülkemizin sanayi gücünü küresel ölçekte temsil etmek oldu. Bugün OYAK Çimento; sürdürülebilir şehirler için çözüm geliştiren, teknolojiyle güçlenen, düşük karbonlu üretim yetkinliğini artıran ve geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren entegre bir sanayi şirketi olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.

2025 yılını, zorlu küresel ekonomik koşullar, jeopolitik gelişmeler ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalara rağmen operasyonel dayanıklılığını koruduğu ve iş modelini daha çevik, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürdüğü bir yıl olarak tamamlayan OYAK Çimento, "Yeşil Yeni Altındır" vizyonu doğrultusunda stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Şirket, Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) onaylı 2050 Net Sıfır hedefleri doğrultusunda; enerji verimliliği, alternatif yakıt ve ham madde kullanımı, yenilenebilir enerji ve dijitalleşme alanlarındaki yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu vizyonun en somut göstergelerinden biri olarak, 2025 yılında çevre ve düşük karbon odaklı toplam yatırımların tutarı 3,49 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu yatırımlar içerisinde en büyük payı, %85,6 oranıyla yenilenebilir enerji projeleri oluşturdu. Şirket, sanayi sektörü için öz tüketim amaçlı hayata geçirilen en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini de yıl sonu itibarıyla devreye alarak sürdürülebilir enerji dönüşümünde önemli bir kilometre taşına imza attı.

Türkiye Çimento ve Beton sektöründe ilklerin temsilcisi olan OYAK Çimento, bugün geldiği noktada güçlü finansal performansı, sürdürülebilirlik odaklı stratejileri ve yenilikçi uygulamaları ile endüstrinin en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Bir yandan Türkiye pazarındaki lider konumunu sürdürürken, geleceğe yönelik daha da büyük hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor. Küresel çimento ihtiyacını analiz ederek yeni pazarlara yatırım yapma, yenilikçilik anlayışı ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlama hedefi, şirketteki bu büyük dönüşümün temelini oluşturuyor. Portekiz'in en eski ve köklü çimento markası CIMPOR’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarının 2019 yılında satın alınması, OYAK Çimento'nun uluslararası arenadaki varlığını daha da genişletme yönündeki önemli adımlarından biriydi. 2024 ise CIMPOR ve OYAK Çimento için Türkiye çimento sektörüne 2,15 milyar USD yatırım yapan küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirerek tarihi adım attıkları bir yıl oldu. Bu birleşme sonrasında, dünya çimento sektöründe (Çin hariç) 3. büyük çimento üreticisi konumuna gelen TCC Group altında faaliyet göstermeye başlayan ve küresel pazarlardaki konumunu daha da güçlendiren bir marka haline gelen CIMPOR, Türkiye inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe OYAK Çimento markası ile faaliyet gösteriyor. CIMPOR markasıyla dünya arenasında daha da güçlü bir şekilde ilerleyen şirket, bu yeni dönemde büyümeye, gelişmeye, çevreye duyarlılık ve daha yüksek ürün kalitesi prensipleri doğrultusunda sektörde fark yaratmaya devam ediyor.