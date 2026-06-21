Karneval coşkusu lunaparkta katlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karneval Çocuk Şenliği’nde gençler için lunaparkı ücretsiz yapması büyük sevinçle karşılandı. İzmit Millet Bahçesi’ndeki lunaparkta bulunan oyun grupları bugün de 13.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet veriyor.

LUNAPARK GENÇLER İÇİN ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) düzenlenen Karneval Çocuk Şenliği, çocuklara birbirinden renkli etkinlikler sunuyor. Şenlik kapsamında, Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren lunaparktaki birçok oyun grubu, dün olduğu gibi bugün de 13.00 ile 17.00 saatleri arasında 7-18 yaş arasındaki gençlere ücretsiz sunuluyor.

KARNEVAL, LUNAPARK EĞLENCESİYE TAÇLANIYOR

Eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşırken yaz tatilinin keyfini sürmeye başlayan çocuklar, Karneval Çocuk Şenliği’nin coşkusunu lunapark eğlencesiyle taçlandırıyor. Gün boyunca etkinlik alanlarını dolduran gençler, ücretsiz lunapark uygulaması sayesinde hem eğleniyor hem de unutulmaz anılar biriktiriyor.

ÇOCUKLARA ÇİFTE BAYRAM YAŞIYOR

Karneval Çocuk Şenliği ile tatilin heyecanını yaşayan çocuklar, lunapark sürpriziyle mutluluklarını ikiye katlıyor. Dönme dolaptan birçok farklı eğlence ünitesine kadar oyun gruplarından ücretsiz yararlanan gençler, aileleri ile birlikte alandan memnuniyetle ayrılıyor.