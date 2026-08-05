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Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı’dan Vali İlhami Aktaş'a Veda Ziyareti

Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı’dan Vali İlhami Aktaş'a Veda Ziyareti 2026 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında alınan kara

Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı'dan Vali İlhami Aktaş'a Veda Ziyareti

05 Ağustos 2026 Çarşamba 14:22

Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ile bir süre görüşerek sohbet etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı’ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi temennisinde bulundu.

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