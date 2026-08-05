Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı’dan Vali İlhami Aktaş'a Veda Ziyareti

Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, Deniz Eğitim - Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı’ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamında mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi temennisinde bulundu.