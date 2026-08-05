Büyükakın’dan İzmit’in geleceğine yakın takip

BÜYÜKAKIN İZMİT’İ BİR UÇTAN BİR UCA GEZDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent genelinde devam eden ve şehre yön veren projeleri yerinde inceliyor. Başkan Büyükakın son olarak İzmit’i bir uçtan bir uca gezerek şehrin geleceğine yön veren

önemli çalışmaların geldiği seviyeyi gördü. Saha programları kapsamında Başkan Tahir Büyükakın’ın İzmit’teki ilk durağı Alikahya’nın kuzey ve güney kesimlerini birbirine bağlayacak TEM Bağlantı Yolu oldu. Kendisine eşlik eden ekibiyle birlikte sahada incelemelerde

bulunan Büyükakın, teknik konular hakkında bilgiler aldı.

ALİKAHYA’DA TEM ENGELİ ORTADAN KALKACAK

Proje kapsamında Albay Karaosmanoğlu Caddesi’ndeki yağmur suyu altyapısı, taş duvar, menfez ve servis yolu imalatları ile altgeçit iksa kazık çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren ekipler,

TEM Otoyolu trafiğini servis yoluna aktarma aşamasına geldi. Trafik aktarımının ardından otoyol üzerindeki 3 menfez ile alt geçit köprüsünün imalatlarına başlanacak. TEM’in güneyinde ise yağmur suyu hatlarının bağlanacağı hidrolik U kanal imalatları devam

ediyor. Proje tamamlandığında TEM Otoyolu nedeniyle Alikahya’nın kuzey ve güney aksları arasında oluşan ulaşım kopukluğu ortadan kalkacak.

SANTRAL RAMPASI’NDAKİ YENİLEMEYİ İNCELEDİ

Başkan Büyükakın’ın bir sonraki durağı, İzmit trafiğinin kritik güzergâhlarından Gazanfer Bilge Bulvarı (Santral Rampası) oldu. İzmit’in kalbine inen bu önemli güzergahta devam eden ve ilk etabı tamamlanan çalışmaları

inceleyen Büyükakın, son durumu değerlendirdi. Bilindiği gibi toplam 3,5 kilometrelik güzergâhın ilk fazı tamamlandı. Kocaeli Devlet Hastanesi ışıklı kavşağından Topçular Camii önüne kadar uzanan çıkış bölümü baştan sona yenilenerek trafiğe açıldı. Güzergâhtaki

rögar kapakları ve yağmur suyu ızgaraları da asfalt seviyesine getirilerek sürüş güvenliği ve konforu artırıldı. İkinci etapta Migros ile Kocaeli Devlet Hastanesi ışıkları arasındaki bölümün yenilenmesi devam ediyor.

GELECEĞİN ÜRETİM ÜSSÜ YÜKSELİYOR

Saha programını SEKA Kültür Alanı’nda devam eden Teknoşehir projesi ile sürdüren Başkan Büyükakın, yapıdaki çalışmaları inceledi. Bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerini aynı çatı altında buluşturacak

Teknoşehir, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini ise ürüne dönüştürebileceği kapsamlı bir teknoloji ekosistemi olacak. Teknoşehir bünyesinde kurulacak teknoloji ve üretim atölyelerinde öğrenciler; robotik, kodlama, yapay zekâ, elektronik ve dijital üretim

başta olmak üzere farklı alanlarda uygulamalı çalışmalar yapacak. Gençler, uzman eğitmenlerin desteğiyle ekip çalışması, proje geliştirme, prototipleme ve ürün geliştirme süreçlerine katılacak. SEKA’nın sanayi mirası üzerinde yükselecek Teknoşehir, geçmişin

üretim kültürünü geleceğin bilim ve teknoloji vizyonuyla buluşturarak Kocaeli’nin teknoloji üssü olma hedefinin önemli merkezlerinden biri olacak.

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