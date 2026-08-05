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İlt: Kocaeli’de yaz neşesi Büyükşehir’le renkleniyor

Kocaeli’de yaz neşesi Büyükşehir’le renkleniyor Kocaeli’de yaz akşamları, Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinliklerle neşe içinde geçiyor. Etkinlik

İlt: Kocaeli'de yaz neşesi Büyükşehir'le renkleniyor

05 Ağustos 2026 Çarşamba 12:38

GECENİN BİRİ GRUBU KONSER VERDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Yaz Neşesi Etkinlikleri” çerçevesinde “Gecenin Biri Grubu” konser verdi. İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) sahne alan grup en güzel şarkılarını kendilerini izlemeye
gelen vatandaşlar için seslendirdi. Alternatif rock türünde bir repertuarla sahne alan gençler, popüler şarkıları da başarı ile seslendirdi. Vatandaşlar hareketli şarkılarda gruba danslarıyla eşlik etti.
YAZ AKŞAMLARININ VAZGEÇİLMEZİ: YAZLIK SİNEMA
Kocaeli’de yaz neşesi yazlık sinema etkinliği ile devam etti. Milli İrade Meydanı’nda Hababam Sınıfı serisinin en güzel filmlerinden olan “Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldının” gösterimi yapıldı. Yıllardır ilk günkü sempati
ve sevgi ile ilgi gören film yaz neşesine anlam kattı. Vatandaşlar filmi, Büyükşehir Belediyesi’nin patlamış mısır ikramı eşliğinde izledi.
YAZ NEŞESİ YAZ BOYUNCA SÜRECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaz Neşesi Etkinlikleri” yaz boyunca devam edecek. Kocaelilerden büyük ilgi gören etkinlikler, birbirinden neşeli film ve yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle sürecek.

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