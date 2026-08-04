TİMBİR'de Danışma Kurulu Dijital Medyanın Geleceğine Rehberlik Edecek

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR), ikinci olağan genel kurulun ardından yeni dönemde Danışma Kurulu'nu daha etkin bir yapıya kavuşturmaya hazırlanıyor. Danışma Kurulu Başkanı İsmail Kahraman, dijital medyanın gelişimine yön verecek projeler için daha aktif bir çalışma süreci başlatacaklarını açıklarken, TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ile Danışma Kurulu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özkan Dikmen de yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Danışma Kurulu Başkanı İsmail Kahraman, internet medyasının kamuoyunun doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasında kritik bir rol üstlendiğini belirterek, dijital gazeteciliğin yalnızca teknolojik gelişmeleri takip etmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda basın meslek ilkelerine ve etik değerlere bağlı kalmayı da gerektirdiğini söyledi.

Kahraman, TİMBİR'in Genel Başkan Dr. Süleyman Basa liderliğinde internet gazeteciliğini daha güçlü, saygın ve nitelikli bir yapıya kavuşturmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Yerel ve ulusal dijital medya kuruluşlarının güçlendirilmesi, genç gazetecilerin desteklenmesi, dijital yayıncılığın uluslararası standartlara taşınması ve doğru haberciliğin yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Kahraman, dezenformasyonla mücadelede doğrulanmış bilgiye dayalı haberciliğin önemine dikkat çekti.





"Danışma Kurulu daha etkin görev üstlenecek"

Yeni dönemde Danışma Kurulu'nun daha aktif bir çalışma anlayışıyla faaliyet göstereceğini ifade eden Kahraman, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve medya sektörünün tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde dijital medyanın gelişimine katkı sağlayacak projelere öncülük edeceklerini söyledi.

Basın özgürlüğü ile toplumsal sorumluluğun birbirini tamamlayan iki temel unsur olduğunu vurgulayan Kahraman, güçlü bir medya ekosisteminin ortak akıl, istişare ve dayanışma ile mümkün olacağını belirtti.

Genel kurulda Danışma Kurulu Başkanlığı görevine seçilmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Kahraman, "Şahsıma ve Danışma Kurulu üyelerimize duydukları güven dolayısıyla başta Genel Başkanımız Dr. Süleyman Basa olmak üzere genel kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir yanında fedakârca görev yapan internet gazetecilerine, medya çalışanlarına ve tüm basın emekçilerine başarılar diliyorum." dedi.

Özkan Dikmen: "Danışma Kurulu'nun birikiminden en üst düzeyde yararlanacağız"

TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı ve Danışma Kurulu'ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Dikmen, yeni dönemde Danışma Kurulu'nun bilgi ve tecrübesini daha etkin değerlendireceklerini belirtti.

Dikmen, "TİMBİR bugün Türkiye'nin en önemli dijital medya çatı kuruluşlarından biri haline geldi. Danışma Kurulumuzun fikirleri, önerileri ve projeleri bizim için büyük değer taşıyor. Yönetim Kurulu olarak kurul üyelerimizle sürekli iletişim halinde olacak, internet medyasının gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları birlikte hayata geçireceğiz. Yerelden ulusala uzanan güçlü medya ağıyla TİMBİR'in üretkenliğini daha da artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dr. Süleyman Basa: "Ortak akıl TİMBİR'in en büyük gücü"

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ise Danışma Kurulu'nun yeni dönemde daha etkin rol üstleneceğini belirterek, kurulun bilgi ve tecrübesinin birliğin çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Basa, "Türk İnternet Medya Birliği olarak her zaman ortak akla ve istişare kültürüne önem verdik. Danışma Kurulumuzun daha aktif çalışmasıyla dijital medya alanında yeni projeler geliştirecek, mesleğimizin geleceğine katkı sunacak önemli çalışmalara imza atacağız. İnternet gazeteciliğinin gelişimi için tüm kurullarımızla birlikte aynı hedef doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.