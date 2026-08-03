İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Merdiveni gördü, kendi kendini kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde derede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında indirdiği merdivene kendi imkanlarıyla tırmanarak bulundu

Merdiveni gördü, kendi kendini kurtardı

03 Ağustos 2026 Pazartesi 18:44

Edinilen bilgiye göre, Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi’nden geçen vatandaşlar, derede kedinin mahsur kaldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için dere yatağına merdiven uzattı.
Ekiplerin aşağı inmeye hazırlandığı sırada kedi, uzatılan merdivenin basamaklarına tırmanmaya başladı. İlk denemesinde başarısız olan kedi, ikinci hamlesinde merdiveni tırmanarak dereden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Haber Galerisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ayak tenisi heyecanı Darıca’da başlıyor Ayak tenisi heyecanı Darıca’da başlıyor
Ekin Uzunlar sahnede kemençe şov yaptı Ekin Uzunlar sahnede kemençe şov yaptı
Kandıra’da 6 plaj dışında denize girmek yasak Kandıra’da 6 plaj dışında denize girmek yasak
Geleneksel Yazlık Kadırga Şenliği 31 Temmuz'da Başlıyor Geleneksel Yazlık Kadırga Şenliği 31 Temmuz'da...
Çocuklar ve aileleri Japon sanatıyla tanıştı Çocuklar ve aileleri Japon sanatıyla tanıştı
Üniversite yolunda Darıcalı gençlere ücretsiz destek Üniversite yolunda Darıcalı gençlere ücretsiz...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ayak tenisi heyecanı Darıca’da başlıyor
Darıca Belediyesi, sporu tabana yaymak ve gençleri sosyal etkinliklerle buluşturmak amacıyla Ayak Tenisi Turnuvası...

Haberi Oku