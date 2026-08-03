Vali İlhami Aktaş, Vefat Eden Öğretmen Şahin Bulut'un Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Vali İlhami Aktaş, vefat eden Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Tarih Öğretmeni Şahin Bulut’un ailesini ziyaret ederek taziyelerini

Vali İlhami Aktaş, vefat eden öğretmen Şahin Bulut’un babası Kıyas Bulut ile görüşerek acılarını paylaştı.

Vali İlhami Aktaş’a ziyaretinde Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu eşlik etti.