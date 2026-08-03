Vali İlhami Aktaş, Çayırova Müteahhitler Birliği Derneği Ziyaret Etti

Vali İlhami Aktaş, Çayırova ilçesi ziyaretlerine Çayırova Müteahhitler Birliği Derneği ile devam etti.

Vali İlhami Aktaş ve kendisine eşlik eden Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş; Çayırova Müteahhitler Birliği Derneği Başkanı Bülent Bitirgiç ve dernek üyeleri tarafından karşılandı.

Vali İlhami Aktaş, dernek çalışmalarına ilişkin bilgi alarak nazik ev sahipliği sebebiyle Çayırova Müteahhitler Birliği Derneği yönetimine teşekkürlerini iletti.