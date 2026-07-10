KOTO, Pasvanoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile indirim protokolü imzaladı

Üyelerini; sağlıktan eğitime, turizmden çeşitli hizmet sektörlerine kadar birçok alanda avantajlı fırsatlarla buluşturmaya devam eden Kocaeli Ticaret Odası, Öze

MUAYENE ÜCRETSİZ, TEDAVİLERDE YÜZDE 20'YE VARAN İNDİRİM

Kocaeli Ticaret Odası üyeleri ve birinci derece yakınlarının Pasvanoğlu Dental Clinic tarafından sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden indirimli olarak yararlanmasını sağlayan anlaşma, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ile

Pasvanoğlu Dental Clinic Kurucusu ve Başhekimi Muhammet Pasvanoğlu tarafından imzalanan protokol ile yürürlüğe girdi. Protokol kapsamında KOTO üyeleri ile birinci derece yakınları, tüm muayene hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Ayrıca diş taşı temizliği (detartraj) tedavisinde liste fiyatı üzerinden yüzde 20, implant ve implant üstü protez tedavileri dâhil tüm teşhis ve diş

tedavilerinde nakit ödemelerde yüzde 20, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.

BAŞKAN BULUT'TAN HAYIRLI OLSUN DİLEĞİ

Başkan Bulut, imzalanan protokolün KOTO üyelerine ve birinci derece yakınlarına hayırlı olmasını dilerken, törene katılan Dt. Nevin Pasvanoğlu ise Kocaeli Ticaret Odası ile gerçekleştirilen iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, KOTO üyelerine ağız ve diş sağlığı hizmetlerini avantajlı koşullarla sunmaya devam edeceklerini belirtti. Protokol ile ilgili detaylı bilgi almak için; 0262 502 46 59