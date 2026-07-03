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GETİP Yönetiminden Gebzespor Kulübü’ne ziyaret

Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Platformu (GETİP) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sevim Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze’nin köklü spor kulüplerinden biri olan Gebzespor Kulübü Başkanı Sayın Yusuf Öztürk ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

GETİP Yönetiminden Gebzespor Kulübü'ne ziyaret

03 Temmuz 2026 Cuma 20:58

Gerçekleşen ziyarette, Gebzespor’un yeni sezon hedefleri, kulübün sürdürülebilir gelişimi, sporun toplumsal hayattaki önemi ve iş dünyasının spor kulüplerine sağlayabileceği katkılar üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, Gebze’nin ortak değerlerini güçlendirecek iş birliklerinin önemine vurgu yaparak fikir alışverişinde bulundu. Ziyarete; GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sevim Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Oya Özcan, Genel Sekreter M. Hanifi Subaşı, İş Geliştirme Komisyon Başkanı Sayın Bekir Erdemli ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Baydak katıldı.

“ŞEHRİMİZİN MARKA DEĞERLERİNİ GÜÇLENDİRMEK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR”
Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın, Gebzespor’un sadece bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda şehrin ortak değeri ve önemli bir markası olduğunu belirterek, “Gebze’nin ekonomik kalkınması kadar sosyal ve sportif gelişimi de büyük önem taşımaktadır. Şehrimizin marka değerlerini güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur. GETİP olarak, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve spor camiasıyla iş birliği içerisinde bölgemize değer katacak çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. GETİP olarak, Gebze’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunacak her türlü çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyor; nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Gebzespor Kulübü Başkanı Sayın Yusuf Öztürk ve yönetimine teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz.

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