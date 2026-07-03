Filo büyüdü duyarlılık değişmedi

Modern ve çevreci araçlar her gün binlerce yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor.

ÇEVRE DUYARLILIĞI DA ÖN PLANDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarında yalnızca kapasiteyi değil çevre duyarlılığını da ön planda tutuyor. Kent genelinde 154 hatta hizmet veren Büyükşehir’e ait otobüs filosunun büyük bölümü çevreci yakıt olarak bilinen sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) ile çalışıyor. Daha düşük emisyon değerlerine sahip araçlar sayesinde hem çevre korunuyor hem de vatandaşlara konforlu ulaşım hizmeti sunuluyor.

HEM ÇEVRECİ HEM KONFORLU

Kocaeli’nin dört bir yanında hizmet veren toplu taşıma araçları, modern teknolojileri ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Büyükşehir filosunda yer alan araçlar daha düşük karbon salımıyla hava

kalitesinin korunmasına katkı sağlarken, sessiz çalışma özellikleriyle de şehir yaşamına olumlu etki sunuyor.

154 HATTA KESİNTİSİZ HİZMET

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım filosu bugün 154 farklı hatta hizmet veriyor. Her gün binlerce yolcu, modern ve erişilebilir araçlarla güvenli şekilde ulaşım sağlıyor. Kocaeli’nin büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına

cevap veren sistem, şehir merkezi ile ilçeler arasında güçlü bir ulaşım ağı oluşturuyor.

HER BÖLGEYE UYGUN ARAÇ PLANLAMASI

Filo içerisinde 6, 8, 9, 12, 13 ve 18 metrelik farklı uzunluklarda araçlar bulunuyor. Böylece yolcu yoğunluğu, güzergâh yapısı ve bölgesel ihtiyaçlara göre en uygun araçlar kullanılarak hizmet veriliyor.

Bu planlama hem verimliliği artırıyor hem de vatandaşların ulaşım konforuna katkı sağlıyor.

GELECEĞİN ULAŞIMINA YATIRIM

2010-2026 yılları arasında üretilen araçlardan oluşan 795 araçlık filo, Büyükşehir Belediyesi’nin çevre odaklı ulaşım anlayışının önemli bir parçasını oluşturuyor. Çevreci yakıt kullanan modern araçlar

sayesinde kent içi ulaşımda sürdürülebilirlik desteklenirken, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması hedefleniyor.