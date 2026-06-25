ASLANTAŞ: “GEBZE’NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Gebze Ticaret Odası Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, iş dünyasının gündemindeki önemli başlıkların ele alındığı geniş katılımlı bir oturumla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş; ihracat, yatırım, finansman, dijital dönüşüm, girişimcilik ve yeni hizmet binası projesi başta olmak üzere birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÜYELER DÜNYA PAZARLARINA HAZIRLANIYOR

Haziran ayında dış ticaret ve iş geliştirme faaliyetlerine yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Başkan Aslantaş, Ticaret Müşavirlerimizle Hedef Pazar Toplantıları kapsamında üyeleri Ürdün, Ekvador, Tayland ve Almanya’daki ticaret müşavirleriyle buluşturduklarını ifade etti.

Tedarikçi Günleri Projesi'nin her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Aslantaş, Çin’in Shandong bölgesinden gelen heyetin Gebze’de ağırlandığını, gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda bazı üyelerin Çin’e davet edildiğini söyledi. Haziran ayının son tedarikçi buluşmasının Tisan Endüstri ile gerçekleştirildiğini belirten Aslantaş, önümüzdeki dönemde Ortem Elektronik ile yeni organizasyonlar düzenleneceğini açıkladı.

YENİ HİZMET YERLEŞKESİ PROJESİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri de Gebze Ticaret Odası’nın yeni hizmet yerleşkesi projesi oldu.

Uzun süredir üzerinde çalışılan proje kapsamında yer tahsisi konusunda önemli mesafeler kat edildiğini açıklayan Aslantaş, yeni hizmet yerleşkesinin yalnızca bir hizmet yapısı değil, Gebze’nin geleceğine yön verecek bir vizyon projesi olduğunu ifade etti.

Planlanan yapı içerisinde modern hizmet alanlarının yanı sıra konferans ve toplantı salonları, eğitim merkezleri, sosyal yaşam alanları, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, AR-GE Akademi ve üyelere yönelik birçok yeni hizmet alanının yer alacağını belirten Aslantaş, projenin sürdürülebilirlik esasları doğrultusunda Yeşil Oda anlayışıyla tasarlanacağını söyledi.

Aslantaş, süreçte verdikleri desteklerden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti.

GENÇ KADIN GİRİŞİMCİLERDEN DİKKAT ÇEKEN PROJELER

Toplantıda Geleceğin Kadın Girişimcileri Programı da önemli başlıklardan biri oldu.

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği projelerin jüri değerlendirme sürecinin tamamlandığını belirten Aslantaş, gençlerin ortaya koyduğu fikirlerin gelecek adına umut verdiğini ifade etti.

“Karşımızda sadece proje sunan öğrenciler değil, geleceğin iş insanları, girişimcileri ve marka sahipleri vardı” diyen Aslantaş, gençlerin fikirlerini ekonomik değere dönüştürebilmeleri için desteklenmeleri gerektiğini vurguladı. Program kapsamında dereceye giren projelerin ödüllendirileceğini belirten Aslantaş, Gebze Ticaret Odası'nın gençlerin ve kadınların girişimcilik yolculuğunda yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM VURGUSU

Gebze Ticaret Odası’nın Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle yürüttüğü Dijital Dönüşüm Check-Up Projesi'nin başarıyla tamamlandığını belirten Aslantaş, altı firmanın dijital dönüşüm seviyelerinin analiz edilerek beş yıllık yol haritalarının oluşturulduğunu açıkladı.

Ayrıca Gebze Ticaret Odası’nın kurumsal karbon ayak izi çalışmalarını tamamlayarak bu alanda öncü kurumlardan biri olduğunu ifade eden Aslantaş, yeşil dönüşümün artık çevresel bir tercih olmanın ötesinde rekabet ve ihracat açısından zorunluluk haline geldiğini söyledi.

İSO 500’DE GEBZE'NİN GÜCÜ

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında Gebze Ticaret Odası’na kayıtlı 68 firmanın yer almasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Aslantaş, bu başarının Gebze’nin üretim gücünü ve sanayi altyapısını ortaya koyduğunu ifade etti.

Aslantaş, listeye giren tüm firmaları tebrik ederek üretim, ihracat ve istihdama sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

GEBZESPOR’A DESTEK ÇAĞRISI

Konuşmasının sonunda Gebzespor’a da değinen Başkan Aslantaş, kulübün şehrin ortak değeri olduğunu belirterek iş dünyasına destek çağrısında bulundu.

Gebzespor’un başarısının Gebze’nin başarısı anlamına geldiğini ifade eden Aslantaş, tüm üyeleri kulübe destek olmaya davet etti.

Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı; yatırım, ihracat, finansman, girişimcilik, dijital dönüşüm ve yeni hizmet binası projeleri başta olmak üzere Gebze iş dünyasının geleceğine yön verecek önemli gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Birim Müdürü Muhammet Bilge Kağan Albayrak, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Devlet Yardımları Koordinasyonu Daire Başkanı Alev Aktaş ile Türk Eximbank İstanbul Avrupa Bölge Müdürü F. Gökçen Ertuğrul katılarak iş dünyasına yönelik sunumlar gerçekleştirdi. Programda yatırım fırsatları, ihracat destekleri, devlet yardımları ve finansman imkanları ele alınırken, Gebzeli iş insanları güncel gelişmeler hakkında doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.