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EKONOMİ:
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İzmit Alışveriş Festivali başladı

Kocaeli’de büyük heyecanla beklenen İzmit Alışveriş Festivali, Cumhuriyet Bulvarı’nda düzenlenen kortej yürüyüşü ve Kent Meydanı’ndaki kurdele kesimiyle başladı. 120 esnafın katıldığı festival, 24-28 Haziran tarihleri arasında vatandaşları ağırlayacak.

İzmit Alışveriş Festivali başladı

24 Haziran 2026 Çarşamba 17:55

 CUMHURİYET BULVARI’NDA RENKLİ KORTEJ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde organize edilen İzmit Alışveriş Festivali, Cumhuriyet Bulvarı’nda düzenlenen kortej yürüyüşü ile start aldı. Yürüyüşte vatandaşlar, İzmit Kent Meydanı’nda kurulan festival alanına davet edildi. Programa; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ve çok sayıda esnaf katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüş, İzmit Kent Meydanı’nda sona erdi.

 

AÇILIŞ KURDELESİNİ BARAÇLI KESTİ

Festivalin resmi açılışı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın kurdele kesimiyle yapıldı. Açılışın ardından festival alanını gezen Baraçlı, stantları tek tek ziyaret ederek esnafla sohbet etti. Esnafla yakından ilgilenen Hayri Baraçlı, festivalin şehir ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, “Bu tür organizasyonlar hem esnafımızın yüzünü güldürüyor hem de vatandaşlarımızı uygun fiyatlı ürünlerle buluşturuyor. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

 

120 ESNAF, 5 GÜN SÜRECEK FESTİVAL

120 esnafın katılımıyla kurulan İzmit Alışveriş Festivali’nde; giyim, ayakkabı, ev tekstili, züccaciye, kırtasiye ve gıda ürünleri yer alıyor. Alışveriş festivali, 24-28 Haziran tarihleri arasında 09.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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