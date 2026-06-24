Başkan Büyükakın: “Sosyal yaşamın kalbi bu merkezde atacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi’nin ucunda, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yükselen yeni sosyal yaşam merkezinde incelemelerde bulundu. Her türlü ayrıntının düşünüldüğü tesis sosyal yardımlaşma, sosyal yaşam ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan çalışmaları yeni, üstün ve daha modern bir düzeye taşıyacak.

3 BİN TONLUK DEV İMALAT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk bilinciyle birbirinden önemli yatırımları hayata geçirerek kenti geleceğe hazırlıyor. Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi de o projeler arasında öne çıkıyor. Eski İnterteks Fuar Alanı’nda hayata geçirilen Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi inşaatı oldukça hızlı ilerliyor. Konservatuvar, girişimcilik, gastronomi dil akademisi ve nizamiye binalarının 3 bin tonluk çelik konstrüksiyon imalatları tamamlandı. Böylece projenin en önemli safhası geride kaldı.

BÜYÜKAKIN İNCELEME YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, inşaatı devam eden Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki çalışmaları incelemek üzere AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ile birlikte şantiye alanını ziyaret etti, ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların belirlenen takvimde ilerlediğini belirten Başkan Büyükakın, “Kocaeli’de, her yaştan ve her kesime hitap edecek bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Tamamlandığında, kentimiz sosyal yaşamının kalbi bu merkezde atacak” dedi.

“BÜTÜNCÜL BİR PROJE”

Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi’nin tek başına bir proje olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Merkezimizin çevresinde İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Anne Şehir Yaşam Merkezi, Vinsan Spor Tesisleri bulunuyor. Bu bölgeyi yaşlılarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ve özel bireylerimiz için mekanlar olarak tasarladık. Şehrin nefes alabileceği, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte doyasıya yaşayabileceği bütüncül bir proje olacak.”

HER KESİME HİTAP EDECEK

Yaklaşık 17 bin 390 m2 kapalı alana sahip olacak merkez; konservatuvar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik ve sivil toplum merkezleri gibi birçok sosyal ve kültürel birimi bünyesinde barındıracak. 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema-etkinlik salonu ve tanıtım merkezi yapının önemli bölümleri arasında yer alıyor. Sosyal Yaşam Merkezi tamamlandığında 7’den 70’e tüm Kocaelililerin faydalanabileceği modern bir kompleks ortaya çıkacak.