EN BÜYÜK 500'ÜN 67'Sİ GEBZE'Lİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan ve Türkiye sanayisinin en önemli referans çalışmalarından biri olarak kabul edilen “Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Sanayi üretimi, ihracat, teknoloji, Ar-Ge ve istihdam alanlarında Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunan Gebzeli firmalar, ülkemizin üretim üssü konumundaki bölgemizin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'nin sanayi ve ihracat performansında stratejik bir rol üstlenen Gebze, sahip olduğu organize sanayi bölgeleri, üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle ülke ekonomisine değer katmayı sürdürüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan araştırmada yer alan firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Üretim, ihracat, yatırım ve istihdam alanlarında ortaya koydukları başarılarla sadece bölgemize değil, ülkemizin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sunuyorlar. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan üyelerimiz, Gebze’nin üretim gücünün, girişimcilik ruhunun ve sanayi birikiminin en güçlü temsilcileridir."



Başkan Aslantaş açıklamasında ayrıca;

"Türkiye ekonomisine değer katan, ülkemizin büyümesine ve küresel rekabet gücünün artmasına katkı sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor; başarılarının artarak devam etmesini, sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarını ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almalarını temenni ediyorum. Gebze Ticaret Odası olarak üyelerimizin üretim, ihracat ve yatırım yolculuklarında yanlarında olmaya, bölgemizin ekonomik gücünü daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Gebze Ticaret Odası, sanayi ve ticaretin merkezlerinden biri olan bölgemizin üretim kapasitesini güçlendirecek, üyelerimizin rekabet gücünü artıracak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025” araştırmasında, Gebze Ticaret Odası’na kayıtlı 67 firma yer aldı. Bu sonuç, Gebze’nin Türkiye sanayisinin lokomotif merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, bölgemizin üretim, ihracat ve katma değer oluşturmadaki gücünü de gözler önüne serdi.