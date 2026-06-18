Vatandaşın huzuru için toplu taşımaya sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısında 150 gündem maddesi karara bağlandı. Toplantıda 5 kiralama ihalesi gerçekleştirilirken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın denetimleri sonucunda tespit edilen 145 ihlal için kesilen toplam 537 bin 225 TL idari para cezası da onaylandı.

İZMİT’TEKİ KAFETERYAYA 101 BİN TL TEKLİF

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından 5 ayrı kiralama ihalesi düzenlendi. İzmit Kozluk Mahallesi Sümer Sokak No:5’te bulunan kafeterya-çay bahçesi, 3 yıllığına açık teklif usulüyle ihaleye çıkarıldı. Muhammen bedeli 17 bin 500 TL olan ihaleye 3 istekli katıldı. En yüksek teklif 101 bin TL olarak kayıtlara geçti.

SPOR SOSYAL TESİSİNE TEK İSTEKLİ

İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokak No:10’da yer alan spor sosyal tesisi ve kafeterya için düzenlenen ihaleye tek istekli katıldı. Muhammen bedeli 7 bin 500 TL olan ihalede teklif 7 bin 600 TL oldu. İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No:40/1’de bulunan kafeterya-çay ocağı da 3 yıllığına kiraya verildi. Muhammen bedeli 12 bin TL olan ihaleye tek istekli katılırken, teklif 12 bin 500 TL olarak kaydedildi.

BUZ PİSTİNDEKİ KAFEYE 300 BİN TL TEKLİF

Gebze Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi No:1A’daki Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi büfe yeri 3 yıllığına kiraya verildi. Muhammen bedeli 10 bin TL olan ihaleye katılan tek istekli 10 bin 100 TL teklif sundu. İzmit Şirintepe Mahallesi Cahide Sokak No:1’de bulunan Olimpik Buz Sporları Salonu kafeteryası için düzenlenen ihaleye ise 4 istekli katıldı. Muhammen bedeli 10 bin TL olan ihalede en yüksek teklif 300 bin TL olarak açıklandı.

145 İHLAL, 537 BİN TL CEZA

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde; sefer saatine uymama, güzergâh ihlali, sigara içme, tehlikeli araç kullanma ve durak dışı yolcu alıp indirme gibi birçok kural ihlali tespit edildi. Söz konusu ihlalleri gerçekleştiren 145 şoföre toplam 537 bin 225 TL idari para cezası uygulandı.